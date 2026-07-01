En el Levi's Stadium de Santa Clara, el tercero de los países organizadores de la cita planetaria buscará su pase a octavos de final ante el conjunto balcánico.

En la continuidad de los 16° de final del Mundial 2026 se enfrentan en el Levi’s Stadium de Santa Clara las selecciones de Estados Unidos y Bosnia-Herzegovina, por un lugar en los octavos de la máxima competencia planetaria.

Los norteamericanos acabaron en el primer puesto del Grupo D con seis puntos tras sendos triunfos a Paraguay y Australia. Tiene la presión de que los otros países organizadores, México y Canadá ya se metieron en la siguiente ronda.

A diferencia de Estados Unidos, Bosnia-Herzegovina se metió en esta fase del Mundial 2026 tras ser uno de los mejores terceros, luego de empatar con los canadienses, caer ante Suiza y golear en su último duelo por el Grupo B a Qatar.

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Sigue el minuto a minuto entre Estados Unidos y Bosnia-Herzrgovina: