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Mundial 2026

Estados Unidos vs. Bosnia-Herzegovina: Minuto a minuto del partido por Mundial 2026

En el Levi's Stadium de Santa Clara, el tercero de los países organizadores de la cita planetaria buscará su pase a octavos de final ante el conjunto balcánico.

Por Alfonso Zúñiga

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Estados Unidos y Bosnia-Herzegovina por 16° de final del Mundial 2026.
© Getty ImagesEstados Unidos y Bosnia-Herzegovina por 16° de final del Mundial 2026.

En la continuidad de los 16° de final del Mundial 2026 se enfrentan en el Levi’s Stadium de Santa Clara las selecciones de Estados Unidos y Bosnia-Herzegovina, por un lugar en los octavos de la máxima competencia planetaria.

Los norteamericanos acabaron en el primer puesto del Grupo D con seis puntos tras sendos triunfos a Paraguay y Australia. Tiene la presión de que los otros países organizadores, México y Canadá ya se metieron en la siguiente ronda.

A diferencia de Estados Unidos, Bosnia-Herzegovina se metió en esta fase del Mundial 2026 tras ser uno de los mejores terceros, luego de empatar con los canadienses, caer ante Suiza y golear en su último duelo por el Grupo B a Qatar.

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Sigue el minuto a minuto entre Estados Unidos y Bosnia-Herzrgovina:

LA BANCA DE ESTADOS UNIDOS

Como hombres de alternativa, Mauricio Pochettino tiene a los metas Matt Turner y Chris Brady; los defensores Auston Trusty, Miles Robinson, Max Arfsten y Joe Scally; los volantes Giovanni Reyna y Sebastian Berhalter; más los atacantes Ricardo Pepi, Brenden Aaronson, Haji Wright, Timothy Weah y Alejandro Zendejas.

EL RIVAL DE QUIEN GANE ESTE PARTIDO

El vencedor del juego entre Estados Unidos y Bosnia-Herzrgovina enfrentará en los octavos de final del Mundial 2026 a BÉLGICA, que le ganó en tiempo suplementario a Senegal por 3-2 en Seattle.

Este encuentro se jugará el lunes 6 de julio a las 20:00 horas en el Lumen Field.

LOS ÁRBITROS DEL PARTIDO

El encargado de impartir justicia en el duelo entre Estados Unidos y Bosnia-Herzegovina es el brasileño Raphael Claus, secundado por sus compatriotas Danilo Manis y Rodrigo Figueiredo. El cuarto y quinto juez son los argentinos Darío Herrera y Cristian Navarro.

En el VAR estarán el venezolano Juan Soto, el colombiano Nicolás Gallo y el francés Jerome Brisard.

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FORMACIÓN TITULAR DE BOSNIA-HERZEGOVINA

El técnico Sergej Barbarez confirmó su 11 oficial para buscar dar la sorpresa ante Estados Unidos...

Nikola Vasilj en el arco; Nikola Katic, Stjepan Radeljic y Tarik Muharemovic en defensa; Amar Dedic, Armin Gigovic, Ivan Sunjic y Sean Kolasinac en mediocampo; Kerim Sam Alajbegovic, Ermedin Demirovic y Edin Dzeko en delantera.

FORMACIÓN TITULAR DE ESTADOS UNIDOS

El técnico argentino Mauricio Pochettino confirmó su 11 estelar para enfrentar a Bosnia-Herzegovina en Santa Clara...

Matt Freese en el arco; Chris Richards, Antonee Robinson y Tim Ream en defensa; Sergiño Dest, Tyler Adams, Malik Tillman, Alex Freeman y Weston McKennie en mediocampo; Christian Pulisic y Folarin Balogun en delantera.

EL TERCER LOCAL SALTA A LA CANCHA

La selección de Estados Unidos cierra la jornada de miércoles en el Levi's Stadium de Santa Clara enfrentándose a Bosnia-Herzrgovina.

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