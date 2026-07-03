Hong Myung-bo, estratega de Corea del Sur, optó por dejar su país ante duras amenazas en su contra tras su mala campaña en el Mundial 2026.

La selección de Corea del Sur fue una de las grandes desilusiones del Mundial 2026. Tras un debut ganador ante República Checha los asiáticos cayeron ante México y Sudáfrica, resultados con los que no alcanzó a clasificar a los 16avos del torneo.

Esta lamentable campaña tienen a Hong Myung-bo, entrenador del combinado surcoreano, atravesando un complejo momento, ya que lo tienen en el centro de todas las críticas. Y ojo, que la situación escaló bastante en los últimos días.

Todo comenzó con Lee Jae-myung, presidente de Corea del Sur, quien lo trató de “incompetente” y exigió una investigación estatal para encontrar las razones del pésimo rendimiento del combinado nacional. Sin embargo, lo más duro corrió por parte de los hinchas.

ver también Bielsa y Beccacece se suman: los siete entrenadores sin trabajo tras fracasar en el Mundial 2026

Fuga a Estados Unidos tras fracasar en el Mundial 2026

Los medios surcoreanos información que Hong Myung-bo recibió amenazas de muerte por el pobre cometido de su equipo y que incluso algunos establecimientos comerciales le prohibieron el acceso como “persona non grata”.

Hong Myung-bo tuvo un decepcionante Mundial 2026 con Corea del Sur. | Foto: Getty Images.

Con este panorama el DT no solo optó por renunciar a su cargo, sino que también decidió irse del país. En las últimas horas Myung-bo fue captado tomando un avión desde Seúl a Los Ángeles, Estados Unidos. Una vez en suelo norteamericano salió por la puerta trasera para evitar el contacto con los periodistas presentes.

Hong Myung-bo ya había sido entrenador de la selección adulta de Corea del Sur en el Mundial de Brasil 2014, donde también se fue eliminado en la fase de grupos al no poder superar la zona compuesta por Bélgica, Argelia y Rusia.

ver también Ex Yingo convirtió su auto en un álbum del Mundial pegando más de 10 mil láminas para completarlo

En síntesis