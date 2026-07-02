Este viernes se vivirá un esperado duelo por dieciseisavos de final de la cita mundialista y ya se confirmó su transmisión.

La emoción del Mundial 2026 continúa este viernes con un atractivo duelo por los dieciseisavos de final. Argentina y Cabo Verde se enfrentarán en un compromiso decisivo, donde ambos buscarán quedarse con el triunfo para avanzar a la siguiente ronda del certamen.

La albiceleste llega a este compromiso tras finalizar como líder del Grupo J, en una gran campaña, mientras que Cabo Verde, en tanto, hizo historia en su debut mundialista al avanzar a la fase eliminatoria como segundo del Grupo H, convirtiéndose en una de las grandes sorpresas de la competencia.

¿Dónde ver Argentina vs Cabo Verde?

Chilevisión confirmó que dará por su señal abierta el esperado encuentro que se disputará este viernes 3 de julio a las 18:00 horas. Asimismo, en cable estará disponible a través de Dsports y en streaming se podrá disfrutar por DGO, Chilevisión.cl y Paramount+.

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Así llegan las escuadras a los 16avos de final

Argentina llega a esta instancia con el objetivo de defender el título mundial obtenido en 2022. Además, Lionel Messi sigue agrandando su leyenda tras convertirse en el máximo goleador de la historia de los Mundiales.

La Albiceleste completó una impecable fase de grupos con triunfos por 3-0 sobre Argelia, 2-0 ante Austria y 3-0 frente a Jordania. De los ocho goles convertidos por el equipo, seis llevaron la firma del capitán argentino.

Cabo Verde, en tanto, protagonizó una de las grandes sorpresas del torneo en su primera participación mundialista.

La selección africana avanzó de ronda tras igualar 0-0 con Arabia Saudita, rescatar un valioso empate 2-2 frente a Uruguay y cerrar la fase de grupos con otro 0-0 ante España, logrando una histórica clasificación a la fase eliminatoria.