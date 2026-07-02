Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Mundial 2026

¿Dónde ver Argentina vs Cabo Verde? Transmisión confirmada de los 16avos de final del Mundial

Este viernes se vivirá un esperado duelo por dieciseisavos de final de la cita mundialista y ya se confirmó su transmisión.

Por Andrea Petersen

Sigue a Redgol en Google!
El esperado partido por 16avos de final confirma su transmisión.
El esperado partido por 16avos de final confirma su transmisión.

La emoción del Mundial 2026 continúa este viernes con un atractivo duelo por los dieciseisavos de final. Argentina y Cabo Verde se enfrentarán en un compromiso decisivo, donde ambos buscarán quedarse con el triunfo para avanzar a la siguiente ronda del certamen.

La albiceleste llega a este compromiso tras finalizar como líder del Grupo J, en una gran campaña, mientras que Cabo Verde, en tanto, hizo historia en su debut mundialista al avanzar a la fase eliminatoria como segundo del Grupo H, convirtiéndose en una de las grandes sorpresas de la competencia.

¿Dónde ver Argentina vs Cabo Verde?

Chilevisión confirmó que dará por su señal abierta el esperado encuentro que se disputará este viernes 3 de julio a las 18:00 horas. Asimismo, en cable estará disponible a través de Dsports y en streaming se podrá disfrutar por DGO, Chilevisión.cl y Paramount+.

En Argentina desafían al brujo ghanés que anticipa epopeya de Cabo Verde: “No me mueve un pelo”

ver también

En Argentina desafían al brujo ghanés que anticipa epopeya de Cabo Verde: “No me mueve un pelo”

Así llegan las escuadras a los 16avos de final

Argentina llega a esta instancia con el objetivo de defender el título mundial obtenido en 2022. Además, Lionel Messi sigue agrandando su leyenda tras convertirse en el máximo goleador de la historia de los Mundiales.

La Albiceleste completó una impecable fase de grupos con triunfos por 3-0 sobre Argelia, 2-0 ante Austria y 3-0 frente a Jordania. De los ocho goles convertidos por el equipo, seis llevaron la firma del capitán argentino.

Cabo Verde, en tanto, protagonizó una de las grandes sorpresas del torneo en su primera participación mundialista.

La selección africana avanzó de ronda tras igualar 0-0 con Arabia Saudita, rescatar un valioso empate 2-2 frente a Uruguay y cerrar la fase de grupos con otro 0-0 ante España, logrando una histórica clasificación a la fase eliminatoria.

Lee también
De Paul, el chupamedias de Messi: "Es el mejor de la historia"
Mundial 2026

De Paul, el chupamedias de Messi: "Es el mejor de la historia"

Francés provoca a Paraguay antes del cruce en el Mundial 2026
Mundial 2026

Francés provoca a Paraguay antes del cruce en el Mundial 2026

Pulverizan a Bielsa por injusto en el Mundial 2026: "Una falta de..."
Mundial 2026

Pulverizan a Bielsa por injusto en el Mundial 2026: "Una falta de..."

Portazo a Beccacece en Chile: ANFP le hace la cruz por lapidaria razón
Selección Chilena

Portazo a Beccacece en Chile: ANFP le hace la cruz por lapidaria razón

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo