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Mundial 2026

Colombia vs Ghana: Horario, canal y link para ver EN VIVO, ONLINE y GRATIS el último partido de 16avos del Mundial 2026

El combinado cafetero cierra esta ronda de 16avos de final enfrentando a Ghana en el Arrowhead Stadium de Kansas City, buscando ser el rival de Suiza el próximo 7 de julio en Vancouver.

Por Patricio Echagüe

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Colombia y Ghana juegan el último partido de 16avos de final del Mundial 2026.
© Gemini.Colombia y Ghana juegan el último partido de 16avos de final del Mundial 2026.

Los 16avos de final del Mundial 2026 bajan su telón con el partido entre Colombia y Ghana en el Arrowhead Stadium de Kansas City. Resta apenas una llave para definir esta primera ronda eliminatoria, en lo que promete ser un partidazo entre sudamericanos y africanos.

El combinado cafetero llega a esta instancia tras haber liderado el Grupo K con siete puntos, donde incluso supo dejar segundo a Portugal. Por su parte las Estrellas Negras clasificaron como mejor tercero al terminar por detrás de Inglaterra y Croacia en el Grupo L.

La selección vencedora de este cruce enfrentará en los octavos de final de Suiza, elenco que venció por 2-0 a Argelia para avanzar de ronda. Este duelo se jugará el próximo 7 de julio en Vancouver.

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¿A qué hora juega Colombia vs Ghana por los 16avos del Mundial 2026?

Colombianos y ghaneses se verán las caras hoy viernes 3 de julio a las 21:30 (hora de Chile) en el Arrowhead Stadium de Kansas City.

El Arrowhead Stadium, recinto que recibirá el último duelo de 16avos de final del Mundial 2026. | Foto: Getty Images.

El Arrowhead Stadium, recinto que recibirá el último duelo de 16avos de final del Mundial 2026. | Foto: Getty Images.

Colombia vs Ghana: Canal y link para ver EN VIVO y GRATIS

Este partido lo podrás ver EN VIVO por TV en la señal de cable a través deDSports (610/1610), DirecTV 4K y DGO o por TV abierta, mediante Chilevisión, Chilevisión 4K. La transmisión de manera ONLINE, será por streaming en Amazon Prime Video y Paramount+ o a través de las diferentes plataformas de CHV: app MiCHV, CHV YouTube, sitio web de CHV y DAZN.

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Transmisión minuto a minuto del partido

Ghana clasificó como mejor tercero

Los africanos sumaron cuatro puntos en el Grupo L tras vencer 1-0 a Panamá, empatar 0-0 ante Inglaterra y caer por 1-0 ante Croacia.  Fueron el tercer mejor tercero en la tabla.

Colombia viene de ser líder en su grupo

Los cafeteros lideraron con siete puntos el Grupo K tras vencer 3-1 a Uzbekistán, 1-0 a RD Congo y empatar 0-0 ante Portugal.

¡SE BAJA EL TELÓN DE LOS 16AVOS DEL MUNDIAL 2026!

Desde las 21:30 (hora de Chile) Colombia y Ghana definen en el Arrowhead Stadium de Kansas City la última llave de los 16avos de final del Mundial 2026.

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