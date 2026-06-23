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Mundial 2026

Inglaterra vs Ghana, Mundial 2026 – Resultado, dónde ver y resumen del partido del Grupo L

La cita planetaria se prepara para un partidazo entre ingleses y ghaneses. Sigue todos los detalles junto a RedGol.

Por Jp Viluñir Silva

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Inglaterra y Ghana chocan en un duelo clave en el Mundial.
© Gemini IAInglaterra y Ghana chocan en un duelo clave en el Mundial.

Inglaterra y Ghana chocan en el Mundial 2026 en un partido que promete. Este martes 23 de junio desde las 16:00 horas en Boston, Estados Unidos, los líderes del Grupo L se ven las caras intentando asegurar la clasificación a los dieciseisavos de final de la cita planetaria.

El elenco dirigido por Thomas Tuchel viene de ganarle un tremendo cruce a Croacia en su estreno de la mano de Harry Kane. Eso sí, ahora se verán las caras con un cuadro ghanés que superó a Panamá con lo justo y aspira a dar la sorpresa ante uno de los firmes candidatos.

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¿DÓNDE VER EL INGLATERRA VS GHANA?

El duelo entre ingleses y ghaneses será transmitido en TV por las señales de DSports (610/1610), DGO y Chilevisión. De manera online lo puedes seguir en Disney+ Premium, Amazon Prime Video, Paramount+ y las app de CHV.

¡GHANA VIENE DE UN TRIUNFO ÉPICO!

Los ghaneses sufrieron pero se terminaron llevando una victoria agónica frente a Panamá en su estreno.

¡INGLATERRA VIENE EN LLAMAS!

Los ingleses se impusieron en un duelo de candidatos ante Croacia para hoy ser puntero en su grupo.

¡LOS LÍDERES CHOCAN BUSCANDO LA CLASIFICACIÓN!

¡Muy buenas tardes! Este martes 23 de junio desde las 16:00 horas Inglaterra y Ghana se enfrentan por el liderato del Grupo L del Mundial. Todo lo que ocurra previo y durante el partido, lo puedes seguir a continuación.

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