La cita planetaria se prepara para un partidazo entre ingleses y ghaneses. Sigue todos los detalles junto a RedGol.

Inglaterra y Ghana chocan en el Mundial 2026 en un partido que promete. Este martes 23 de junio desde las 16:00 horas en Boston, Estados Unidos, los líderes del Grupo L se ven las caras intentando asegurar la clasificación a los dieciseisavos de final de la cita planetaria.

El elenco dirigido por Thomas Tuchel viene de ganarle un tremendo cruce a Croacia en su estreno de la mano de Harry Kane. Eso sí, ahora se verán las caras con un cuadro ghanés que superó a Panamá con lo justo y aspira a dar la sorpresa ante uno de los firmes candidatos.

Inglaterra vs Ghana, Mundial 2026: formaciones y relato en vivo del partido

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