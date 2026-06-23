El Bicho fue figura, pero no aguantó que la prensa argentina intentara montar un show en torno al 10 y su gran cita planetaria. Fue lapidario y se hace viral.

Cristiano Ronaldo remece el Mundial 2026 después de haber sido figura en Portugal y pide parar el show con Lionel Messi. El Bicho marcó un doblete en la goleada 5 a 0 de los Lusos ante Uzbekistán, pero para variar en Argentina intentaron de que todo se tratara del 10.

Las comparaciones son inevitables, pero para CR7 hay momentos y momentos para hablar de ciertos temas. Así por lo menos lo dejó claro luego del encuentro, donde sorprendió a todos con su reacción al ser consultado por el argentino, al punto de dejar hablando solo a un periodista.

Y es que después de transformarse en el goleador histórico de los mundiales, al otro lado de la cordillera trataron de tocarle la oreja a su eterno rival. Una provocación a la que el Bicho hizo frente con un golpe a la mesa ante las cámaras del mundo entero.

Cristiano Ronaldo recibe pregunta sobre Lionel Messi y explota en el Mundial 2026

A Cristiano Ronaldo no le gustó nada que intentaran opacar su gran actuación en el Mundial 2026 con Lionel Messi. El Bicho mandó a la punta del cerro a un periodista por su insistencia en que hablara de lo que hizo el 10 contra Austria.

HOUSTON, TEXAS – JUNE 23: Cristiano Ronaldo #7 of Portugal celebrates scoring his team’s first goal during the FIFA World Cup 2026 Group K match between Portugal and Uzbekistan at Houston Stadium on June 23, 2026 in Houston, Texas. (Photo by Charlotte Wilson/Getty Images)

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Después del partido, CR7 fue consultado sobre lo que significaría enfrentar al argentino en la próxima ronda, algo que lo incomodó. “Es una pregunta sin mucho sentido. Sería top, pero lo más importante era hoy, ganar para pasar el grupo y estar preparado para lo que viene”.

Fue después que otro reportero trasandino trató de provocarlo. “¿Hablas español? Dale”, le dijo con amabilidad el delantero. “Ayer Lionel Messi marcó dos goles, Mbappé y tú sigues demostrando que eres…“, alcanzó a decir el periodista antes de la insólita reacción.

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“Dale, dale”, comenzó a señalarle Cristiano Ronaldo a otro de los presentes mientras nadie entendía por qué no quería responder sobre el 10. “Depende de la pregunta, si no yo no te respondo”, dijo firme.

El gesto del delantero de inmediato se comenzó a viralizar por redes sociales, con hinchas a favor y en contra de su actuar. Sin duda un momento que dará que hablar en la cita planetaria y que enciende el último capítulo de una rivalidad histórica.

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Cristiano Ronaldo deja en claro que lo que haga Lionel Messi no le preocupa para nada. El Bicho se enfoca en su Mundial y no en el del argentino, quien ya tiene suficientes focos como para que traten de quitárselos.

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En resumen, Cristiano Ronaldo y Messi