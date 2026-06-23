Cristiano Ronaldo se estaba quedando atrás en la pelea por los goleadores del Mundial 2026. El Bicho estaba mirando de lejos a Lionel Messi y Kylian Mbappé disputar el cetro, por lo que este martes salió dispuesto a sacudir esa pelea y fue figura en la victoria de Portugal con un doblete.
El delantero del Al Nassr despertó y aportó con dos de los cinco goles con los que los Lusos golearon a Uzbekistán. Sus tantos no sólo le permiten entrar en esa disputa, sino que también en la tabla histórica del certamen.
El Bicho no sólo se consagró como el único jugador en anotar en 6 versiones de la Copa del Mundo. Un hito que trae también su ingreso oficial al Top 10 de goleadores de la cita planetaria, aunque aún mirando de lejos a quienes de adueñaron de la cima.
Cristiano Ronaldo a la pelea por el cetro de goleador de los mundiales
Cristiano Ronaldo tuvo una noche histórica en el Mundial 2026. El Bicho anotó un doblete en el 5 a 0 de Portugal ante Uzbekistán y entró de lleno a la pelea por el máximo goleador de los mundiales.
Cristiano Ronaldo anotó un doblete con Portugal y entra a pelear el cetro de goleador de los mundiales. Foto: Getty Images.
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Hasta antes de esta tarde, CR7 había anotado ocho veces en las cinco citas planetarias que disputó. En Alemania 2006 se matriculó con 1, para luego en Sudáfrica 2010 sumar otro más y en Brasil 2014 cerrar una estadística que se veía negativa para su cartel.
Sin embargo, en Rusia 2018 Cristiano Ronaldo logró demostrar su vigencia y fue uno de los máximos artilleros de esa versión. 4 fueron los goles que marcó el Bicho en aquella Copa del Mundo y le agregó otra con su participación en Qatar 2022.
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Con Lionel Messi transformándose en el máximo goleador de los mundiales con 18 tantos y Kylian Mbappé pisándole los talones con 16, CR7 se estaba quedando atrás. Es por ello que su doblete ante Uzbekistán lo celebra con todo, ya que además lo mete en el Top 10.
Con sus 10 goles, el Bicho puede seguir escalando para acortar distancias. Por encima quedan Miroslav Klose (16), Ronaldo Nazario (15), Gerd Müller (14), Just Fontaine (13), Pelé (12), Sándor Kocsis (11) y Jürgen Klinsmann (11).
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Cristiano Ronaldo hace historia y se mete a la élite de los máximos goleadores de los mundiales. CR7 sigue agigantando su leyenda en un torneo donde parecía estancarse, pero en el que despertó de la mejor manera posible.
Así queda la tabla de goleadores de los mundiales
|Posición
|Jugador
|Selección
|Goles
|1°
|Lionel Messi
|Argentina
|17
|2°
|Kylian Mbappé
|Francia
|16
|3°
|Miroslav Klose
|Alemania
|16
|4°
|Ronaldo Nazário
|Brasil
|15
|5°
|Gerd Müller
|Alemania
|14
|6°
|Just Fontaine
|Francia
|13
|7°
|Pelé
|Brasil
|12
|8°
|Sándor Kocsis
|Hungría
|11
|9°
|Jürgen Klinsmann
|Alemania
|11
|10°
|Cristiano Ronaldo
|Portugal
|10
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En resumen, Cristiano Ronaldo y el Mundial
- Doblete vital y goleada ante Uzbekistán: Cristiano Ronaldo fue la gran figura en la aplastante victoria por 5-0 de Portugal frente a Uzbekistán. Con estas dos anotaciones, el “Bicho” despertó en el certamen y se mete de lleno en la pelea por ser el artillero de esta edición, desafiando el dominio que mantenían Lionel Messi y Kylian Mbappé.
- Récord absoluto en 6 Mundiales: Con su brillante actuación, el actual delantero del Al Nassr agigantó su leyenda logrando un hito inédito y espectacular en la historia del fútbol: se consagró como el único jugador capaz de anotar en seis versiones distintas de la Copa del Mundo (desde Alemania 2006 hasta la actual cita norteamericana de 2026).
- Ingreso oficial al Top 10 histórico: Tras alcanzar la barrera de los 10 goles en sus cinco participaciones previas más la actual, CR7 ingresó oficialmente al selecto grupo de los 10 máximos goleadores históricos de los Mundiales. El objetivo ahora es seguir sumando para acortar distancias con leyendas como Pelé, Ronaldo Nazário, Miroslav Klose y el líder absoluto, Messi.