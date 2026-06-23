El Bicho se matriculó con dos de los goles del triunfo de Portugal y entra con todo a discutir el cetro. Eso sí, aún mira de lejos a Lionel Messi y Kylian Mbappé.

Cristiano Ronaldo se estaba quedando atrás en la pelea por los goleadores del Mundial 2026. El Bicho estaba mirando de lejos a Lionel Messi y Kylian Mbappé disputar el cetro, por lo que este martes salió dispuesto a sacudir esa pelea y fue figura en la victoria de Portugal con un doblete.

El delantero del Al Nassr despertó y aportó con dos de los cinco goles con los que los Lusos golearon a Uzbekistán. Sus tantos no sólo le permiten entrar en esa disputa, sino que también en la tabla histórica del certamen.

El Bicho no sólo se consagró como el único jugador en anotar en 6 versiones de la Copa del Mundo. Un hito que trae también su ingreso oficial al Top 10 de goleadores de la cita planetaria, aunque aún mirando de lejos a quienes de adueñaron de la cima.

Cristiano Ronaldo a la pelea por el cetro de goleador de los mundiales

Cristiano Ronaldo tuvo una noche histórica en el Mundial 2026. El Bicho anotó un doblete en el 5 a 0 de Portugal ante Uzbekistán y entró de lleno a la pelea por el máximo goleador de los mundiales.

Cristiano Ronaldo anotó un doblete con Portugal y entra a pelear el cetro de goleador de los mundiales. Foto: Getty Images.

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Hasta antes de esta tarde, CR7 había anotado ocho veces en las cinco citas planetarias que disputó. En Alemania 2006 se matriculó con 1, para luego en Sudáfrica 2010 sumar otro más y en Brasil 2014 cerrar una estadística que se veía negativa para su cartel.

Sin embargo, en Rusia 2018 Cristiano Ronaldo logró demostrar su vigencia y fue uno de los máximos artilleros de esa versión. 4 fueron los goles que marcó el Bicho en aquella Copa del Mundo y le agregó otra con su participación en Qatar 2022.

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Con Lionel Messi transformándose en el máximo goleador de los mundiales con 18 tantos y Kylian Mbappé pisándole los talones con 16, CR7 se estaba quedando atrás. Es por ello que su doblete ante Uzbekistán lo celebra con todo, ya que además lo mete en el Top 10.

Con sus 10 goles, el Bicho puede seguir escalando para acortar distancias. Por encima quedan Miroslav Klose (16), Ronaldo Nazario (15), Gerd Müller (14), Just Fontaine (13), Pelé (12), Sándor Kocsis (11) y Jürgen Klinsmann (11).

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Cristiano Ronaldo hace historia y se mete a la élite de los máximos goleadores de los mundiales. CR7 sigue agigantando su leyenda en un torneo donde parecía estancarse, pero en el que despertó de la mejor manera posible.

Así queda la tabla de goleadores de los mundiales

Posición Jugador Selección Goles 1° Lionel Messi Argentina 17 2° Kylian Mbappé Francia 16 3° Miroslav Klose Alemania 16 4° Ronaldo Nazário Brasil 15 5° Gerd Müller Alemania 14 6° Just Fontaine Francia 13 7° Pelé Brasil 12 8° Sándor Kocsis Hungría 11 9° Jürgen Klinsmann Alemania 11 10° Cristiano Ronaldo Portugal 10

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En resumen, Cristiano Ronaldo y el Mundial