Bota de Oro: ¿Quién la gana si Messi empata con Mbappé?

La lucha por la Bota de Oro también calienta la final. ¿Qué pasa si Lionel Messi alcanza los 10 goles de Kylian Mbappé?

Toda la atención está sobre la final del Mundial 2026, donde España y Argentina se enfrentan para definir al campeón. Pero no solo la Copa del Mundo está en disputa. También un importante reconocimiento.

Y es que la pelea por la Bota de Oro sigue viva. Kylian Mbappé alcanzó la punta de la tabla de goleadores al despedirse del Mundial con 10 tantos. Lionel Messi, con ocho anotaciones, quiere superarlo en la final.

Por eso mismo, varios se preguntan qué pasa si el capitán de Argentina anota dos goles este domingo, alcanza las 10 anotaciones de Mbappé y se produce un empate. ¿Cómo se define al goleador?

Lo cierto es que hay varios criterios de desempate. El primero es la cantidad de asistencias durante el torneo. Hasta antes de la final, tanto Mbappé como Messi registraban cuatro asistencias.

Messi buscará superar a Mbappé | Getty Images

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¿Y si hay empate entre Kylian Mbappé y Lionel Messi? Así se define la Bota de Oro

Si hay empate en goles y asistencias, habría que mirar al segundo criterio de desigualdad: el de minutos jugados. Ahí, se impondría el jugador que menos minutos disputó para lograr esa cantidad de anotaciones.

Kylian Mbappé cerró su participación en el Mundial con 699 minutos. Hasta la final, Lionel Messi sumaba 621, pero es de esperar que supere al francés en minutos jugados durante la final.