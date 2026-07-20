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Mundial 2026

La derrota no fue lo único que dolió: Argentina estalla contra Chile por un mensaje de la ANFP

Un saludo de la ANFP a los nuevos campeones del mundo provocó una ola de críticas de los hinchas trasandinos en redes sociales.

Por Franccesca Arnechino

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La derrota ante España dejó un ambiente caliente en Argentina. Tras el pitazo final.
© GettyLa derrota ante España dejó un ambiente caliente en Argentina. Tras el pitazo final.

La final del Mundial 2026 no solo dejó a España como nuevo campeón del mundo. También generó una inesperada polémica entre hinchas argentinos y Chile después de un mensaje publicado por la ANFP.

La selección española derrotó por 1-0 a Argentina en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, levantando su segunda Copa del Mundo. Mientras la Roja europea celebraba el título, la Federación de Fútbol de Chile utilizó sus redes sociales para felicitar oficialmente a los campeones.

España consiguió su segunda Copa del Mundo – Getty

España consiguió su segunda Copa del Mundo – Getty

El saludo de la ANFP que molestó en Argentina

El mensaje señalaba: “La Federación de Fútbol de Chile felicita a la Real Federación Española de Fútbol y a su selección por la obtención de la Copa Mundial de la FIFA 2026”.

La publicación no pasó inadvertida al otro lado de la cordillera. En cuestión de minutos, numerosos hinchas argentinos reaccionaron con críticas hacia Chile y llenaron la publicación de comentarios.

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“Chilenos traidores” y “Nunca sabrán el peso de la Copa del Mundo” son algumas de las frases más repetidas por los usuarios en X, que descargaron su frustración tras la caída de la Albiceleste en la final.

La derrota impidió que los dirigidos por Lionel Scaloni consiguieran el bicampeonato y extendieran el título de campeones mundiales, mientras España volvió a celebrar en el escenario más importante del fútbol.

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Con el Mundial ya terminado, la polémica quedó instalada en redes sociales, donde el mensaje de la ANFP terminó convirtiéndose en uno de los temas más comentados entre los fanáticos argentinos.

La publicación suma más de dos mil retuits y más de seis cientos comentarios, al cierre de esta nota.

En resumen

  • España venció 1-0 a Argentina y se consagró campeón del Mundial 2026.
  • La ANFP felicitó públicamente a la selección española tras el título.
  • Hinchas argentinos reaccionaron con críticas en redes sociales contra Chile por la publicación.
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