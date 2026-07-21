El Cacique del Tano, guardando todas las proporciones posibles, es el único club de nuestro país que esta cerca de igualar lo hecho por España en este Mundial 2026 en términos de posesión de balón.

El Mundial 2026 bajó su telón hace un par de días con España como el gran ganador del torneo. Los dirigidos por Luis de la Fuente fueron los indiscutidos campeones, quedándose con el trofeo tras pasarle por arriba Argentina en la final.

Pese a los gustos personales que cada uno tenga sobre como jugar al fútbol, lo cierto es que el modelo español, que toma mucho del Barcelona de Pep Guardiola que irrumpió hace más de 15 años, es el que terminó ganando en este certamen planetario.

Su enorme posesión de balón y el anular todos los aspectos del rival son la clave para entender el tremendo dominio de España en sus partidos. Y ojo, que en Chile hay un equipo que dentro de todo intenta emularlo.

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Colo Colo, el único que intenta jugar como la España del Mundial 2026

De acuerdo a datos entregados por Sofascore, España fue el tercer equipo con más posesión de balón en el Mundial 2026. Con 63,9%, el equipo de Luis de la Fuente solo fue superado por 65,5% de Alemania y el 66% de Turquía, dos elencos que se fueron rápidamente eliminados.

Pues bien, acá en Chile el Colo Colo de Fernando Ortiz promedió un 64% de posesión de balón en la primera rueda de la Liga de Primera 2026. El Cacique es por mucho el equipo que más toques de balón tiene, superando los 56,7% de la U y el 56,3% de la UC.

El Colo Colo de Fernando Ortiz ha destacado por su dominio en la posesión de balón en este 2026. | Foto: Photosport.

Esto se ve traducido en el promedio de tiros por partido, con un equipo de Ortiz que domina con 15,8 por duelo. En este ítem también lidera por sobre los 14,7 de Palestino y 13,9 de Coquimbo Unido.

Un dato que sirve para entender el tremendo dominio del Cacique en esta Liga de Primera 2026 que vuelve este fin de semana. Con 36 puntos los albos son el rival a vencer en la lucha por el título, con un estilo de juego que por lo menos intenta ir en la línea que con lo que está dando resultados en el fútbol actual.

En síntesis