Real Madrid quiere fichar a Rodri para recuperar equilibrio en el mediocampo, pero su presidente Florentino Pérez es quien duda del fichaje.

Terminó el Mundial y empieza otra parte muy entretenida del fútbol mundial: el mercado de pases. Rumores de jugadores, representantes y clubes aparecen en escena en el verano europeo.

Uno de los que empieza a acaparar atención es Rodri, volante español que fue elegio el mejor jugador del torneo y que está en la mira del club más importante de su país: el Real Madrid.

El medio The Mirror señala que el elenco merengue prepara una suculenta oferta al Manchester City por un jugador de 30 años: 50 millones de euros por un jugador al que le resta un año de contrato.

Rodri está en el radar de Real Madrid

Florentino Pérez no está seguro de llevar a Rodri al Real Madrid

Hay un gran problema eso sí: el convencimiento del presidente, Florentino Pérez, quien según el periodista Fabrizio Romano no está del todo seguro que sea el jugador ideal para su escuadra.

Sin embargo, la directiva quiere doblarle la mano a su jefe. Entienden que tras el Mundial aportaría cosas que ha perdido el Madrid en el centro del campo con la salida de Toni Kroos y Luca Modric: experiencia, liderazgo y visión de juego.

Rodri está con ganas de dar este paso en su carrera, pues desea volver al fútbol español, donde ya militó en el Villarreal y en Atlético Madrid, antes de emigrar al City en el 2019.

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En todo caso, medios catalanes creen que también puede calzar en el Barcelona. De hecho Pep Guardiola le habría recomendado emigrar a su ex club antes que al Real Madrid, por su perfil de juego.

“Le recomendó ir al Barça, donde podría ser el socio de Pedri González en la medular. El problema es que Joan Laporta y Deco no han mostrado interés por el capitán de La Roja”, indica El Nacional de Cataluña.