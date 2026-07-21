El técnico de U de Chile participó en un conversatorio del torneo que finalizó en Estados Unidos, donde se metió en varios debates.

El Mundial 2026 llegó a su fin con la selección de España como el nuevo monarca, luego de derrotar por un marcador de 1-0 a la selección de Argentina, en una definición que todavía se juega con polémicas fuera de la cancha.

En el país se realizó un conversatorio organizado por el diario La Tercera, donde uno de los invitados fue el técnico de Universidad de Chile, Fernando Gago, quien asegura que el título se lo llevó finalmente quien jugó mejor en todo el proceso, además que se metió en el debate por Lionel Messi y el mejor de la historia.

“Creo que era una disputa de la pelota, porque Argentina necesita y quiere jugar con la pelota y España también. Con el correr del partido Argentina no pudo encontrar esas posiciones largas para encontrar con profundidad con Nico González y Messi en posesión de ataque. Se llevó el partido a un desgaste físico, que traía también Argentina un desgate durante todo el Mundial y fue la clave, no estuvo fino en el control de la pelota y situaciones de juego como quería controlar Argentina”, explicó.

En ese sentido, el técnico de Universidad de Chile fue claro: “España fue uno de los que mejores equipos que jugó, hubo varios que me sorprendieron del nivel de lo que querían, pero en líneas generales no solo posesión, tuvieron 15 situaciones de gol por partido, entonces dominó y recibió sólo un gol, implica lo bueno que fue el Mundial de España”, enfatizó.

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Gago no tiene dudas: Messi el mejor de la historia

Fernando Gago también entró en el debate por Lionel Messi, de quien aseguró que es el mejor de la historia, además de todo lo que lo pudo conocer y disfrutar como compañero.

“Para mi no hay dudas, tuve la suerte de jugar casi 15 años a su lado, también la mala suerte de enfrentarlo, pero para mi Leo es lo mas grande que vi. También por relación, tengo una gran amistad, los golpes que tuvo que bancarse, los años de carrera y la forma que convivió porque no es fácil ser Messi, es algo extraordinario, es el mejor de la historia”, detalló.

En ese sentido, dejó de lado polémicas en comparaciones, por ejemplo, con Maradona, lo que ha sido la tónica en los debates tras el desarrollo del Mundial 2026.

“Messi ya desde 2010 ya era el mejor, a mi entender de lo que viví y lo que lo vi hacer. Diego fue lo mas grande que hay, pero yo lo que convivió con Leo, compararlo para saber quién es el mejor, no pienso de esa manera, fueron grandes en su momento”, finalizó.

Messi mostró una de sus mejores versiones en el Mundial 2026.

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Mira el conversatorio del Mundial 2026: