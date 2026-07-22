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Polémica

El gol que salvó a Colo Colo de ser comprado por la U: “Solo interesa el negocio”

Juan Pablo Pavez reveló que Michael Clark tenía entre sus planes ir por las acciones del Cacique. “Como no bajaron, se salvaron”, indicó.

Por Felipe Pavez Farías

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El gol de Solari evitó el descenso de Colo Colo en 2021
© photosportEl gol de Solari evitó el descenso de Colo Colo en 2021

Un escándalo de proporciones inimaginados se desató en Universidad de Chile. Esto por la declaración de Alfredo Harz, que como accionista del grupo Sartor, reveló los movimientos que ponen sobre las cuerdas a Michael Clark

Pero además del ex Presidente de Azul Azul, también se suma Victoriano Cerda y Marcelo Pesce. Lo que abordó Juan Pablo Pavez que también se querelló contra Clark. 

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Pero como desde la interna se destapó la olla, ahora reveló los planes que tenía el empresario incluso antes de ingresar al directorio de Azul Azul. 

Es un momento durísimo. Que se firmaban contratos en el capo de un auto, que si no firmaban el traspaso a Clark no cuentan más conmigo, es un trato de gánster. Hay que tener cuidado con ellos”, indicó en Cooperativa Deportes. 

El día que Michael Clark intentó comprar a Colo Colo

Pero Juan Pablo Pavez fue más allá y reveló los daños que hizo Michael Clark en la U. “No querían ganar. Solo les interesa el negocio. Esto es un escándalo de proporciones”, aseguró.

A tal punto que reveló que el grupo Sartor también tuvo en la mira a nada menos que Colo Colo. Sin embargo, el gol de Pablo Solari ante Universidad de Concepción permitió salvar al Cacique. 

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Un ex director puesto por Sartor le confesó que Michael Clark fueron por Colo Colo. Esto es una concertación total para hacerse de Colo Colo, pero como no baja, ahí entran con todo por Universidad de Chile”, agregó Pavez. 

Por lo que ese gol del “Pibe” el pasado 17 de febrero de 2021 vuelve a cobrar importancia en Colo Colo, no tan solo por salvar la categoría, sino que también evitó caer en las manos del archirrival. 

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