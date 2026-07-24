Guardiola le respondió a Maldini que se sentía "honrado" por el ofrecimiento, sin embargo no tomará a la Azurra para el proceso al Mundial 2030.

Una ilusión se quiebra en Italia. Luego de que le presentaran un plan a Pep Guardiola para ser el próximo entrenador de la Azzurra, el sueño se derrumbó con la respuesta del español.

El diario La Gazzetta dello Sport entrega este viernes detalles de la respuesta que le dio a Paolo Maldini, director deportico de la Federación Italiana de Fútbol.

“Gracias, me siento honrado, pero ahora mismo no me siento capaz”, fue lo que señaló el catalán el jueves por la noche, descartando así dirigir a la primera selección en su carrera.

Guardiola quiere descansar tras salir del City

Tras salir del Manchester City, donde estuvo por 10 años, en Italia buscaron al connotado estratega para regresar con gloria a una Copa del Mundo, de la que están ausentes desde el 2014.

Guardiola no será el DT de Italia

Sin embargo, Guardiola tiene una decisión tomada: tal como ocurrió tras salir del Barcelona, se tomará un año sabático para desconectarse de la vorágine del fútbol.

De hecho en La Gazzeta aseguran que el momento para ir a buscarlo no fue el adecuado por esto mismo, pues el estratega tiene claro lo que quiere en este instante.

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“Dedicar tiempo a su vida personal y a su familia”, manifiesta el matutino europeo, aunque también tenía “dudas sobre el trabajo de un seleccionador nacional”, ya que no podrá contar día a día con los futbolistas.

Mucho se especuló que ahora en Italia buscarían a Carlo Ancelotti, con contrato con la Confederación Brasileña de Fútbol a pesar del mal rendimiento en el Mundial. Sin embargo, “Carletto” prefiere seguir con el Scratch.