Apenas terminó el Mundial 2026 y algunas selecciones ya piensan en el proceso al 2030. En ese sentido, tres selecciones se refuerzan.

España campeón del mundo con holgura. El cuadro hispano consiguió un merecido título en el Mundial 2026, tras derrotar a Argentina en la final, con un gol en el tiempo extra de Ferrán. Ahora empieza el juego de cuatro años por destronar al equipo de Luis de la Fuente.

En ese sentido, algunas selecciones ya se ponen manos a la obra. Y hay tres, específicamente, que quieren dar un golpe en el mundo de los DT y poner nombres de alta alcurnia en sus bancos.

Se trata de Alemania, Italia y Francia, elencos que intentarán reconstruir sus cimientos a través de nombres de gran repercusión mediática. Los galos son los que menos transformación tienen que hacer, en consideración de su llegada a semifinales, pero la salida de Deschamps pone un importante dilema por delante.

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Remplazante de Didier Deschamps

Desde julio de 2012 que Didier Deschamps es el técnico de la Selección de Francia. Pero, todo llega a su fin y tras un exitoso paso por Les Bleus, el DT y campeón del mundo en 1998 y 2018, dejará la banca.

Zinedine Zidane es el que debería ser anunciado en las próximas horas. Así lo aseguran varios portales franceses, que aseguran que Zizou vivirá su segunda gran aventura en los banquillos. Como jugador fue una bestia mundial y como DT puede imprimirle ese mismo misticismo a un equipo que se vio bajo en sus dos últimas presentaciones.

Zidane en la inauguración de los Juegos Olímpicos de París 2024 | Getty Images

Repatriar a un alemán de corazón

Alemania tuvo un Mundial que fue de más a menos. Partió con una goleada desorbitante ante Curazao y terminó siendo eliminado por Paraguay desde los tiros penales. Pocazo para un equipo que suele ser protagonista de los mundiales.

Es por eso que el que suena es uno que tiene CV de sobra. Con una actual función en el grupo RedBull, el ex técnico del Liverpool, Jürgen Klopp calza perfecto con el perfil que necesitan los germanos. Su fútbol de intensidad es lo que le hizo falta a un equipo que no pudo con escuadras que se le cerraron al fondo. Y su nombre es primero en la lista del elenco teutón.

Klopp estuvo presente en el duelo entre Francia y Marruecos por los cuartos de final del Mundial | Getty Images

Gran sueño italiano

Sin duda, Italia es una de las grandes decepciones de este último tiempo en el fútbol. El país con la forma de bota ni siquiera pudo clasificar al Mundial 2026, pese a la gran cantidad de cupos que tenían los europeos.

Para doblarle la mano al destino, la Azzurra estaría buscando un golpe de mercado. El nombre que suena para dirigir el proceso al Mundial 2030 es, nada menos que, Pep Guardiola, el técnico que viene de cerrar un paso exitoso por el Manchester City. El técnico catalán nunca ha dirigido una selección y esta sería su oportunidad de oro.