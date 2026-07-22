Juan Pablo Pavez vuelve a disparar y revela sobreprecios pagados por la U a Huachipato y reitera que la presencia de propietarios fantasmas en el Chuncho es "la peor crisis institucional y de corrupción" en un equipo chileno.

Día turbulento para Universidad de Chile, esto tras las declaraciones de Alfredo Harz, quien ante la Fiscalía Oriente aseguró que los polémicos Victoriano Cerda, Marcelo Pesce y Ambrosio Rodríguez efectivamente tienen presencia en la propiedad de Azul Azul, esto pese a que los apuntados lo han negado en incontables oportunidades ante las sospechas y acusaciones.

Incluso, el otrora segundo accionista de Sartor, reveló que el grupo incluso apuntaba a comprar propiedad en Blanco y Negro, la concesionaria de Colo Colo. En conversación con Radio Cooperativa, el ex director de Azul Azul, Juan Pablo Pavez, abordó los nuevos antecedentes y disparó nuevos dardos a Michael Clark, Cerda y compañía.

“Para mí es un momento durísimo, porque leer estos detalles, de la firma en el capó, de que le mandan un mensaje diciendo que si no firma el traspaso a Clark no cuentan más con él, estamos hablando de gánsters. Ya no estamos hablando de simples ejecutivos“, dijo Pavez.

Agregó que “jamás tuve dudas de esto (de los dueños desde las sombras). Tuve conversaciones con varios de ellos. Algunos me dijeron de la relación de Cerda, que ya era evidente, y otros me mintieron descaradamente. Según Pedro Pablo Larraín, sólo se habían conocido por un tema médico y resulta que eran socios, tenían una relación profunda”.

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Corrupción: multipropiedad, fantasmas y sobreprecios en la U… los dardos de Pavez a Sartor

Pavez sostiene tajante que “me llama la atención que los medios hayan sido tan tibios, porque esta es la peor crisis institucional y de corrupción en un club de la historia de Chile, por lejos. Hay multipropiedad, transacciones entre relacionados y todos los condimentos. Han ensuciado a personas limpias”.

Incluso aseguró que “ellos no querían ganar, no les acomodaba ganar. Tengo testimonios de gente a la que le decían derechamente: ‘no nos importa ganar, no nos interesa’, porque a ellos les interesaba una sola cosa: el negocio“.

Pavez acusa sobreprecios pagados por la U a Huachipato y vuelve a disparar contra Sartor por multipropiedad y dueños fantasmas: “crisis de corrupción”.

Profundizando en las irregularidades, Pavez explica que “yo le dije que creía fehacientemente que el dueño de la U era Victoriano Cerda. (…) Me equivoqué en un análisis que me hizo perder mucho tiempo. Pensé que el palo blanco era Michael Clark, pero el palo blanco era Sartor. Ahí hay una diferencia sutil, pero importante, porque yo confié en Pedro Pablo Larraín y en su hermano”.

De hecho, revela que “no había un papel ni un documento. Sólo había una billetera ilimitada para comprarle a Huachipato o a Ñublense y no había ni un peso para comprar otro jugador. Eso era totalmente extraño. Y comprábamos con sobreprecio a Huachipato y la utilidad se la llevaba Huachipato“.

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“¿Y quiénes estaban en Huachipato? Victoriano, Pesce y Ambrosio. Ojo con Ambrosio, porque es un nombre importante y era el tercer socio. Había un sólo club con el que Manuel Mayo no podía negociar y era Huachipato. Michael Clark negociaba directamente con Victoriano Cerda. Eso me consta”, sentenció Pavez.

Resumen:

-Alfredo Harz declaró ante la Fiscalía que Cerda, Pesce y Rodríguez poseen propiedad en Azul Azul.

-Juan Pablo Pavez acusa crisis de corrupción y multipropiedad en la historia de Universidad de Chile.

-Michael Clark negociaba directamente con Victoriano Cerda compras a sobreprecio a Huachipato, según Pavez.