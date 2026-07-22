Alfredo Harz declaró en el Ministerio Público donde reveló reuniones de Michael Clark con el ex mandamás de Huachipato y también el de Ñublense.

La investigación del caso Sartor sigue en avance, donde ahora se conocieron nuevos detalles que apuntan a la adquisición de las acciones de Azul Azul con la venta de Carlos Heller en U de Chile, donde nuevamente aparece el ex administrador de Huachipato, Victoriano Cerda, nombrado en varias oportunidades.

El diario La Tercera la declaración de Alfredo Harz, quien era el segundo accionista del grupo Sartor, con un 18%, quien declaró ante el Ministerio Público, donde uno de los puntos que se conversó fue de Azul Azul, con nombres de alto impacto.

De inicio confesó que la idea de comprar Azul Azul fue de Pedro Pablo Larraín, pero que había un tema a resolver: “Nos dijo que él no podía ser la cara visible de esta adquisición, porque siempre ha estado muy identificado con la Universidad Católica”.

Por lo mismo, cuenta detalles de cómo se fue buscando el financiamiento para comprar a Carlos Heller, con un detalle que ya no pasa desapercibido en el fútbol chileno: “Pedro Pablo había obtenido el saldo del valor de las acciones de Heller respecto de 2021 (del orden de $8.000 millones o más, aproximadamente) a través de Marinvest SpA, sociedad que entiendo está relacionada de algún modo a Victoriano Cerda”.

Victoriano Cerda es el ex presidente de Huachipato relacionado en la investigación con Azul Azul. Foto: Marcelo Hernandez/Photosport

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Los detalles de las reuniones de Michael Clark, Victoriano Cerda y Marcelo Pesce por U de Chile

La declaración de Alfredo Harz va destapando mucha información en la arista que tiene que ver con Azul Azul en el caso Sartor, donde revelan los movimientos que implican también a Michael Clark, con Victoriano Cerda (ex Huachipato) y Marcelo Pesce (ex Ñublense), que llaman la atención.

Uno de ellos tiene que ver cuando “en diciembre de 2024 los socios de Azul Azul acordaron vender las cuotas de Tactical Sport a Michael Clark, a través de su sociedad Inversiones Antumalal”.

“La firma de este contrato ocurrió el 13 de diciembre de 2024, días antes de que la CMF revocara la existencia de Sartor AGF, el 20 de diciembre de ese año. Recuerdo que fue un día viernes en la tarde. Cerca de las 15:00 o 16:00 horas, llegaron Michael CIark, Victoriano Cerda, Marcelo Pesce y dos o tres personas más que trabajaban con ellos a la oficina de Sartor. Pedro Pablo me llamó a la sala de reuniones para que ‘firmara un contrato’”, precisó.

No fue sólo esto, porque, a medida que fue avanzando la investigación, el ex presidente de Azul Azul realizó gestiones, otra vez con Cerda y Pesce de por medio.

“En febrero o marzo de 2025, cuando Michael Clark enfrentaba la presión de la CMF para hacer una OPA por Azul Azul, el entonces presidente del club deportivo llamó a Harz para ‘pasara por la oficina de Victoriano Cerda a firmar la nueva versión. Esta fue la segunda vez que firmé el documento. Tampoco recibí copia de aquel”, detalló.

“Luego, en noviembre de 2025, Victoriano Cerda me solicitó que le firmara unos documentos. Creo, sin embargo, no lo puedo asegurar, que uno de los documentos que firmé era justamente una ‘tercera versión’ de la venta de las cuotas del FIP Táctical Sport a Inversiones Antumalal Ltda”, finalizó.