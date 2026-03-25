La nueva reforma a la Ley de Sociedades Anónimas destapara muchas historias en la administración de los clubes, donde un ojo está puesto para saber, ahora sí que sí, realmente quién es el verdadero dueño de Universidad de Chile.

Algo que encendió el debate en Deportes en Agricultura, donde el periodista Cristián Caamaño destapó la verdadera historia del arribo del técnico Fernando Gago a los azules.

En ese sentido, puso sobre la mesa una reunión secreta que hubo en el restaurant La Mar, donde un polémico grupo celebró el acuerdo alcanzado con el argentino como su nuevo entrenador.

“La U el otro día, el viernes, juega la U con La Serena y en el almuerzo para definir la llegada de Gago, porque estaban discutiendo. ¿Tu crees que estaba Michael Clark con los directores?”.

Fernando Gago comenzó con una derrota su historia en la U. Foto: Cristian Cona / Emisora Bullanguera.

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Una reunión en un vip para le llegada de Gago a la U

Cristián Caamaño ventiló una historia que tenían guardada en la concesionaria Azul Azul, que tiene que ver con la elección y negociación en el arribo de Fernando Gago a Universidad de Chile.

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En ese sentido, deja en claro que en una junta en un privado de un exclusivo restaurant, se dio la aprobación final, donde no estaba presente el presidente Michael Clark.

“Estaba Aldo Marín, Victoriano Cerda, Marcelo Pesce, Patrick Kiblisky en el restaurant La Mar, en el privado. No es una picada ese lugar, se come bien. Para que vean las decisiones la toman ellos”, detalló.

Una historia que salpica al técnico argentino, teniendo en cuenta que fue negociado, según esta versión, por los verdaderos dueños de la U, algo que los hinchas no saben.

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