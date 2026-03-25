Un complejo escenario tiene por delante el técnico Fernando Gago al mando de Universidad de Chile, una vez que sumó un nuevo lesionado al hospital azul que ha marcado el inicio de año.

Aunque es reincidente, Juan Martín Lucero duró sólo ocho minutos dentro de la cancha en el compromiso en que la U perdió 1-0 ante Unión La Calera, por la Copa de La Liga 2026.

Esto crea un complejo escenario para el nuevo entrenador, porque, sumado a la compleja situación de Octavio Rivero -todavía no se opera de la rodilla- se queda sólo con Eduardo Vargas como opción de ataque.

Una situación que ya pasaron dos entrenadores de la U, cuando se enfrentó a Universidad de Concepción y otra contra Coquimbo Unido, con Francisco Meneghini y Jhon Valladares respectivamente.

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Lucero y Rivero fuera: la misión de Edu Vargas

Universidad de Chile fue el equipo que más se reforzó con goleadores para la temporada 2026, pero las lesiones terminaron por masacrar el plan con Octavio Rivero que se tiene que operar y se pierde gran parte del año, además de una nueva lesión de Lucero.

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En ese sentido, Fernando Gago deberá analizar opciones para el próximo partido ante Audax Italiano en la Copa de La Liga, donde nuevamente aparece Vargas como la única carta de gol.

Si bien otros técnicos han apoyado a Turbomán con Ignacio Vásquez y Maximiliano Guerrero como extremos, la misión principal recae en un solitario Vargas.

Otras apuestas son sumar juveniles como Jhon Cortés o Martín Espinoza, aunque será clave la semana de entrenamiento que parte hoy con Gago, hasta el partido del próximo martes en La Florida.

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