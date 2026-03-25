Amargo debut de Fernando Gago en U. de Chile. Los azules cayeron contra Unión La Calera en la segunda fecha de la Copa de la Liga, en un partido que estuvo marcado por la lamentable lesión de Juan Martin Lucero.

La llegada del Gato a la U no ha sido como todos esperaban. El atacante arribó desde Fortaleza con la promesa de traerle goles al Bulla, pero una nueva lesión complica su desempeño con la camiseta azul.

Se jugaban solo ocho minutos en el Estadio Nacional cuando Juan Martin Lucero tuvo que dejar la cancha por molestias en el muslo. Su frustración fue evidente y estalló lágrimas ante este nueva complicación.

Más tarde, Fernando Gago habló con TNT Sports y dijo que “aún no lo sé (qué es la lesión), así que lo evaluaremos ahora con los médicos”. Luego, en conferencia de prensa, tuvo más palabras para la situación del delantero.

Juan Martín Lucero salió lesionado (de nuevo) en la U | Photosport

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Fernando Gago aborda el difícil momento de Juan Martín Lucero: lesionado, de nuevo

Pese a la imagen preocupante de Juan Martín Lucero entre lágrimas tras dejar la cancha del Estadio Nacional, Fernando Gago relató que se toma el caso del jugador y las demás bajas “con mucha tranquilidad“.

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“Es una cuestión lógica del deporte apoyar al futbolista, tratar de darle las mejores herramientas para que vuelva de la lesión y poder contar de ellos”, sumó el técnico de los azules.

Durante esta jornada debería haber más información sobre la lesión que afectó al jugador de la U. Ya tuvo problemas este año que lo sacaron de la llave de Copa Sudamericana contra Palestino. De hecho, volvía a la titularidad tras 20 días, lo que explica su enorme frustración.