El capitán de la U está listo para volver a las canchas, en una temporada donde ha jugado muy poco: puede reemplazar al lesionado Charles Aránguiz.

Universidad de Chile tendrá una gran novedad en miras al partido del domingo, donde deben visitar a Unión La Calera, por la fecha 15 de la Liga de Primera 2026 en el estadio Nicolás Chahuán.

Si bien el equipo de Fernando Gago tendrá una gran baja tras la lesión de Charles Aránguiz, recupera un nombre que puede cambiar la cara del juego colectivo del equipo: Marcelo Díaz.

Fue la misma cuenta en redes sociales de la U que mostró el regreso a los entrenamientos del capitán, además que él mismo destacó que está de vuelta para pelear por un puesto.

Marcelo Díaz de regreso en los entrenamientos con la U. Foto: U de Chile.

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Marcelo Díaz busca una revancha en la U

Marcelo Díaz decidió someterse a una operación en las vacaciones en verano, de manera de corregir un tema en el tobillo izquierdo, para afrontar la temporada 2026 de la mejor manera.

Una decisión que lo demoró en la pretemporada de la mano, en ese entonces, con Francisco Meneghini, donde fue perdiendo terreno desde el inicio de la temporada.

Algo que queda claro en el registro futbolístico, con presencia en sólo cuatro partidos, tomando la Liga de Primera, la Copa de La Liga, además del partido previo en la Copa Sudamericana donde perdieron con Palestino.

Han sido tan sólo 76 minutos dentro de la cancha, lo que marca el año para el capitán de los azules que ha estado más fuera que como una alternativa, incluso con el regreso de Fernando Gago.

Marcelo Díaz con el peto de suplente: ha sido la tónica en la U este 2026. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport

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Una nueva variante para Fernando Gago en la U

Fue el propio técnico Fernando Gago quien explicó semana a semana la situación de Marcelo Díaz, teniendo en cuenta que ya estaba de alta, pero no aparecía en las citaciones de la U.

“En el caso de Marcelo Díaz, él está trabajando para ponerse lo mejor posible físicamente”, explicó en más de una oportunidad el técnico argentino, ante la insistencia.

Por lo mismo, su regreso le genera una nueva alternativa, teniendo en cuenta que no tendrá a Charles Aránguiz, por lo que entra en pelea con Israel Poblete, Lucas Romero y Lucas Barrera por optar a un lugar en el equipo titular.

“Caerse una y mil veces, pero siempre hay que levantarse y seguir”, fue el mensaje que decidió mandar Marcelo Díaz, donde publicó en sus redes sociales una foto entrenando en la U.

Mira el posteo de Marcelo Díaz: