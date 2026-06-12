Fernando Ortiz abordó la polémica de Javier Correa y cómo lo está pasando el delantero de Colo Colo ante la posibilidad de un castigo.

La polémica de Javier Correa con los árbitros marcó la semana de preparación de Colo Colo, que este sábado 13 de junio enfrenta a Cobresal en el cierre de la primera rueda de la Liga de Primera.

Después de los dardos del delantero contra Nicolás Gamboa, el Sindicato de Trabajadores Árbitros Profesionales (Arbifup) hizo una denuncia formal y solicitó 10 fechas de sanción, aunque el escrito fue desestimado.

Por su lado, el atacante pidió disculpas públicas: “Uno a veces en caliente se equivoca. Somos seres humanos. Como todos los árbitros, podemos cometer errores, y hay que saber pedir disculpas y aceptar cuando uno se equivoca“.

Ahora, su entrenador salió en su defensa. Fernando Ortiz habló en conferencia de prensa y se refirió a la situación del atacante. “He visto que se ha retractado en un video en las páginas oficiales del club. Es lo que siente”, dijo.

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“Él está tranquilo”: Fernando Ortiz y su respaldo a Javier Correa tras la polémica

“Él está tranquilo de que, como un ser humano, tiene momentos donde la calentura sobresale. Está enfocado en el día de mañana y si tiene oportunidad de jugar, así que estoy tranquilo en ese sentido”, apuntó el DT.

Justamente, aparece como titular para enfrentar a Cobresal. Colo Colo formaría con Gabriel Maureira; Jonathan Villagra, Arturo Vidal, Erick Wiemberg; Jeyson Rojas, Tomás Alarcón, Víctor Felipe Méndez, Diego Ulloa; Lautaro Pastrán; Leandro Hernández, Javier Correa.