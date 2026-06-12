Felipe González, ex presidente del Sindicato de Árbitros, se refirió a toda la polémica que ha rodeado al delantero de Colo Colo.

Javier Correa deberá decir presente ante el Tribunal de Disciplina de la ANFP el próximo martes 16 de junio. Ahí, el atacante de Colo Colo deberá defenderse de los polémicos dichos sobre el árbitro Nicolás Gamboa, contra quien disparó tras la derrota por 1-0 de los albos ante Huachipato.

Tras la caída en la Copa de la Liga, el delantero argentino afirmó que “hay que chequear todos los partidos que nos dirigió, siempre nos ha metido una traba en el partido. La otra vez cobró un penal de 70 metros a Wiemberg contra Magallanes en la Copa Chile, es un desastre. Con nosotros la verdad un desastre. Ojalá que no nos dirija nunca más”.

Pese a su disculpa pública, Correa de igual manera deberá presentarse ante el tribunal, donde puede recibir una sanción deportiva por caerle contra el arbitraje. Esto, para alguien que sabe mucho de este mundo, es algo exagerado.

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Ex árbitro sale en defensa de Javier Correa

Felipe González, ex presidente del Sindicato de Árbitros, aseguró en charla con Las Últimas Noticias que “el sindicato tomó una decisión desafortunada al realizar una solicitud que direcciona un castigo que le compete únicamente al Tribunal de Disciplina de la ANFP”.

“Se ha sobredimensionado una declaración de un jugador que hace comentarios duros, pero que no ponen en juego la honorabilidad del árbitro. En definitiva, son comentarios como muchos, muy subjetivos y que, a mi parecer, están dentro del margen”, agregó.

Los árbitros exigieron un castigo brutal contra Javier Correa tras sus dichos. | Foto: Photosport.

Para cerrar, González fue enfático en afirmar que “esto debería quedar como una anécdota y un llamado de atención al jugador”.

Cabe recordar que el Sindicato de Árbitros pidió una sanción de diez fechas contra el delantero, lo que sería una sanción histórica en el fútbol chileno. Y ojo, que a pesar de que estos dichos fueron en el marco de la Copa de la Liga, el complimiento de un hipotético castigo se cumplirá en la Copa de la Liga.

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En síntesis