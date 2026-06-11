A horas del inicio del Mundial 2026, la figura de Colo Colo se sumó al debate sobre los candidatos al título y eligió a tres selecciones.

A pocas horas del inicio del Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, la expectativa de los aficionados crece y ya comienzan las apuestas sobre qué selección se quedará con el título.

Uno de los que se sumó al debate fue el delantero de Colo Colo, Javier Correa. En una actividad organizada por Assist Card, patrocinador del club albo, el atacante participó en una entretenida dinámica donde repasó su presente en el Cacique y también reveló cuáles son sus principales favoritos para conquistar la Copa del Mundo.

El atacante albo fue tajante en decir que hay dos selecciones que tienen su interés, además de su tierra natal. “España, Francia y Argentina siempre”.

El presente de Javier Correa en Colo Colo

El jugador ha anotado 8 goles en esta primera rueda, donde se ha posicionado como el delantero titular de la escuadra.

Acerca de la competitividad por el puesto, Correa señaló: “Con Maxi nos llevamos muy bien, nos reímos mucho. Ojalá que eso se vea reflejado dentro de la cancha, si le toca a uno o a otro es indiferente, lo importante es ganar, seguir sumando y a que nosotros nos vaya bien”.

Asimismo, sobre recuperación de las lesiones, el atacante comentó: “Me fortalecieron en todos los aspectos, creo que mucho trabajo mucha dedicación, y al final es eso, trabajo siempre paga”.

Javier Correa eligió a sus favoritos para el Mundial 2026/Photosport

En la misma línea, sobre el presente de los albos, quienes marchan primeros en la tabla de posiciones, fue tajante en decir que ha sido un trabajo grupal. “Todos tenemos méritos, todos tenemos nuestro granito de arena. Tratamos de ayudar nosotros, desde el lugar que nos toca, seguir las indicciones que nos da, pero todos tenemos crédito en el presente”.

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Agregando que la meta siempre es la misma, ganar el título y clasificar a competencias internacionales. “Todos los años son los mismos objetivos. Estamos bien, estamos por camino, pero falta mucho y es una pelea mucha”.

En síntesis: