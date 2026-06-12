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Mundial

Debut de película: Estados Unidos golea a Paraguay en el Mundial 2026

El elenco organizador sacó a relucir su mejor fútbol y se quedó con un contundente triunfo por 4-1. Pulisic y Balogun las figuras.

Por Felipe Pavez Farías

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Estados Unidos aprovechó autogol de Paraguay para ponerse arriba en el marcador
© getty imageEstados Unidos aprovechó autogol de Paraguay para ponerse arriba en el marcador

Estados Unidos demostró que será protagonista en el Mundial 2026. La selección organizadora logró un contundente triunfo por 4-1 sobre la selección de Paraguay y marcó la primera gran sorpresa en el grupo D.

Para el primer partido en el SoFi Stadium acudieron todas las estrellas de Hollywood. Desde Leonardo Di Caprio, Brad Pitt, Anna Taylor Joy, hasta George Lucas. Por lo que el debut de la selección anfitriona tenía que como las mejores películas que han llegado a la gran pantalla.

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Y así fue. En un partido que dominaron de principio a fin, los dirigidos por Mauricio Pochettino sacaron su mejor juego y sumaron tres puntos claves para soñar con la siguiente fase.

En el arranque Paraguay fue mejor. La primera jugada de peligro fue de Antonio Sanabria que recibió en el área y sacó potente remate que exigió al golero Matt Freese.

Sin embargo, Estados Unidos supo hacer daño por las bandas. Sorpresivamente los guaraní se mostraron endebles en una faceta que los ha caracterizado históricamente.

Pulisic se transformó en la gran figura de Estados Unidos en la goleada por 4-1 ante Paraguay (Photo by Dean Mouhtaropoulos/Getty Images)

Pulisic se transformó en la gran figura de Estados Unidos en la goleada por 4-1 ante Paraguay (Photo by Dean Mouhtaropoulos/Getty Images)

Por la banda izquierda Junior Alonso sufrió con la velocidad de los locales y fue el primer flanco que abrieron los dirigidos por Pochettino. Problema que no supo solucionar a tiempo el elenco sudamericano.

Es que en el minuto siete, Christian Pulisic agarró el balón en mitad de cancha y comenzó a encarar hacia el arco paraguayo. Luego combinó con Weston McKennie y este cedió a Folarin Balogun que ingresó al área. Pero en ese intento por despejar el peligro, el volante Diego Bobadilla terminó metiendo el arco en su propia meta. Lo que se transformó en el gol más rápido de lo que va de Mundial y en el primer autogol de la competencia.

Ni la pausa de hidratación permitió a Paraguay reordenarse en la cancha. Al regreso del juego Folarin Balogun marcó lo que pudo ser el segundo tanto, pero el VAR apareció a tiempo para anular el tanto.

Pero solo sería cuestión de tiempo. En 30’, nuevamente Pulisic desbordó ahora por la banda derecha. El “10” sacó un centro de la muerte y ahora Balogun con certero remate puso el 2-0 en el marcador.

La guinda de la torta vino al cierre del primer tiempo. Balogun aprovechó los espacios y se hizo un festín. Tras dejar desparramado a Gustavo Gómez, la clavó al ángulo y puso el 3-0 para cerrar una primera etapa perfecta para los dueños de casa.

En el complemento, Pochettino sacó a Pulisic para cuidar a su figura. Pero esto no aminoró el dominio de Estados Unidos ya que apareció la figura de Sergino Dest para complicar a los guaraní.

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Festín de Estados Unidos: ganó, gustó y goleó a Paraguay

Con el paso de los minutos, Estados Unidos sacó el pie del acelerador y lo aprovechó Paraguay. Así fue como en el 72’, Julio Enciso tuvo destelló y dejó solo a Maurício Magalhães para que anotara el gol del honor. Pero el marcador no se cerró ahí.

En el último suspiro del partido, Giovanni Reyna -que ingresó en el 82’- llegó hasta el área paraguaya para cerrar la noche a lo grande. El volante del Borussia Mönchengladbach recibió y con certera definición a tres dedos la clavó al palo más lejano del golero Orlando Gill y cerró el 4-1 definitivo.

Giovanni Reyna marcó golazo ante Paraguay y cerró el 4-1 para Estados Unidos (Photo by Jamie Squire/Getty Images)

Giovanni Reyna marcó golazo ante Paraguay y cerró el 4-1 para Estados Unidos (Photo by Jamie Squire/Getty Images)

Así las cosas, Estados Unidos lidera el grupo D con tres unidades y +3 goles de diferencia. Mientras Paraguay queda en el sótano con cero puntos y -3. Recién el domingo 14 de junio se completará está zona con el duelo entre Australia y Turquía. La próxima fecha será el 19 de junio cuando Estados Unidos se mida ante Australia y Paraguay juegue contra Turquía.

Revive el minuto a minuto de Estados Unidos vs Paraguay

¡CERRAMOS TRANSMISIÓN!

Dejaron de correr, dejaron de jugar y nosotros bajamos el telón. Estados Unidos ganó, gustó y goleó a Paraguay. Pero el fútbol continúa este sábado con los partidos entre Qatar y Suiza (15:00 horas), Brasil ante Marruecos (18:00 horas) y para cerrar Haitía frente a Escocia (21:00 horas). Será hasta una nueva oportunidad queridos seguidores. Buenas noches y gracias totales.

(Photo by Richard Heathcote/Getty Images)

(Photo by Richard Heathcote/Getty Images)

¡TERMINÓ, TERMINÓ, TERMINÓ!

Cayó el 4-1 de Estados Unidos, y el juez Makkelie no se complicó más las cosas. Final del partido y Paraguay sufre una dolorosa caída en el inicio del grupo D.

¡GOLEADA EN EL DEBUT!

Cuando todos ya estaban preparando su salida, Giovanni Reyna apareció en el cierre del partido y con certera definición a tres dedos pone el 4-1 de Estados Unidos sobre Paraguay. Goleada histórica en el arranque del grupo D.

¡EL DESCUENTO DE PARAGUAY!

La selección paraguaya logra el primer descuento. Julio Enciso deja solo a Maurício Magalhaes y no perdona en el área rival. Estados Unidos ahora lo gana por 3-1.

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¡Insólito cambio en el Mundia!

El VAR llama al árbitro Danny Makkelie y le pide una revisión de jugada. Tras ello, se confirma que no hubo falta de Tim Ream sobre Miguel Almirón. Por lo tanto, al defensa de Estados Unidos se le saca la amarilla que había recibido y ahora amonestan al paraguayo por simulación. Cosas del Mundial.

¡Ya se juega el segundo tiempo!

Comenzó la etapa complementaria en el Sofi Stadium. Paraguay sufre dolorosa caída por 3-0 ante Estados Unidos. Se registran dos cambios, en los locales sale Pulisic por Berhalter. En tanto Alfaro saca a Bobadilla y mete a Magalhaes.

(Photo by Dean Mouhtaropoulos/Getty Images)

(Photo by Dean Mouhtaropoulos/Getty Images)

¡ESTO YA ES GOLAZO!

Estados Unidos gana, gusta y golea a Paraguay. En el último suspiro del primer tiempo, Folarin Balogun se hace un festín con la defensa guaraní y la clava al ángulo con tremendo remate. Lo ganan los locales 3-0 y termina la primera etapa.

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¡GOOOOOOL DE ESTADOS UNIDOS!

Los dueños de casa controlan el partido y lo reflejan en el marcador. Nuevamente Pulisic desborda y ahora lo hace por la banda derecha. El “10” saca un centro de la muerte y Balogun con tiempo y espacio, la coloca al palo derecho. Estados Unidos gana 2-0 a Paraguay.

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¡Partido de película!

Un tanque de oxígeno recibe Paraguay ya que Estados Unidos lo tenía sobre su arco. Ahora se realiza la pausa de hidratación que aplica la FIFA como novedad en el Mundial. Ambos equipos tendrán un par de minutos para replantearse el esquema dentro de la cancha. Mientras tanto, la transmisión oficial muestra parte de los rostros que dijeron presente en el partido... como un tal George Lucas, creador de Star Wars e Indiana Jones.

¡GOOOOOL DE ESTADOS UNIDOS!

Cuando mejor jugaba Paraguay, llega el primer tanto de Estados Unidos. En jugada que iniciaron McKennie y Pulisic, termina con Diego Bobadilla intentando sacar el balón pero desafortunadamente la mete en su propio arco. Ganan los locales 1-0 en ocho minutos de juego.

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¡Comenzó el partido!

Tardó pero llegó. Ya se juega en el SoFi Stadium. Estados Unidos, con indumentaria de local, debuta frente a Paraguay que utiliza su camiseta de visitante y vuelve a decir presente en el Mundial tras 16 años de ausencia. Sigue todos los detalles acá del primer partido del grupo D.

¡Ya cantó Katy Perry!

La reconocida artista dijo presente en la apertura y recibió una ovación del público presente. En minutos comienza el Estados Unidos vs Paraguay.

¡Formación de Estados Unidos!

Estados Unidos confirma su formación para el debut: Matt Freese; Sergiño Dest, Chris Richards, Tyler Adams, Antonee Robinson; Weston McKennie, Christian Pulisic, Tim Ream (Cap); Alex Freeman, Malik Tillman, y Folarin Balogun.

Cabe consignar que en el último enfrentamiento fue en 2025 y el partido terminó en una batalla campal entre ambos equipos.

¡Paraguay confirma formación estelar!

Gustavo Alfaro quiere ser el invitado de piedra en el debut del Mundial 2026. Paraguay presenta formación estelar para enfrentar a Estados Unidos: Gil, Cáceres, Aldrete, Gómez, Alonso, Cubas, Bobadilla, Gómez, Almirón, Enciso y Sanabria.

¡Estadio listo para el duelo de este viernes!

Este es el SoFi Stadium que recibirá está noche el duelo entre Estados Unidos y Paraguay. Se esperan más de 70.000 espectadores para el encuentro que abre el grupo D. El árbitro encargado es el holandés Danny Makkelie.

¿Dónde ver Estados Unidos vs Paraguay?

Para tener ojo: el partido entre Estados Unidos parte a las 21:00 horas. El encuentro será transmitido por Chilevisión en señal abierta. También podrá ser visto por DSports o en su aplicación DGO. Además estará disponible en Disney+, Amazon Prime Video, Paramount+. En esta ocasión Chilevisión detalla que también podrá ser visto en su aplicación MiCHV, CHV YouTube, y por el sitio web de CHV.

El respaldo de Donald Trump

A través de redes sociales se reveló el curioso llamado de Donald Trump a la selección de Estados Unidos. El mandatario le puso presión al equipo en el Mundial 2026.

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¡La emoción de jugar un Mundial!

En la conferencia previa al partido de hoy, Diego Gómez no escondió su emoción de poder disputar su primer Mundial con la selección de Paraguay. El volante terminó entre lágrimas y hasta Gustavo Alfaro lo contuvo a horas del duelo ante Estados Unidos.

¡La confianza de los locales!

En la previa el capitán de Estados Unidos, Christian Pulisic, recalcó que están más motivados que nunca con el debut en el Mundial. “Queremos emocionar a los estadounidenses para que vean este partido, para que vean a nuestro equipo", expresó el jugador del Milán.

La posible formación es con Freese; Dest, Freeman, Richards, Ream, A Robinson, Adams, Tillman, McKennie, Pulisic y Balogun.

Paraguay con equipo completo

En las últimas horas se especuló que Julio Enciso no podría estar en el debut. Sin embargo, el delantero del Strasbourg recibió el alta y dirá presente está noche.

¡Comenzó la transmisión!

Hola queridos amigos de Redgol, nos reencontramos está noche de viernes para seguir todos los detalles de Estados Unidos vs Paraguay.

(Photo by Stu Forster/Getty Images)

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