El elenco organizador sacó a relucir su mejor fútbol y se quedó con un contundente triunfo por 4-1. Pulisic y Balogun las figuras.

Estados Unidos demostró que será protagonista en el Mundial 2026. La selección organizadora logró un contundente triunfo por 4-1 sobre la selección de Paraguay y marcó la primera gran sorpresa en el grupo D.

Para el primer partido en el SoFi Stadium acudieron todas las estrellas de Hollywood. Desde Leonardo Di Caprio, Brad Pitt, Anna Taylor Joy, hasta George Lucas. Por lo que el debut de la selección anfitriona tenía que como las mejores películas que han llegado a la gran pantalla.

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Y así fue. En un partido que dominaron de principio a fin, los dirigidos por Mauricio Pochettino sacaron su mejor juego y sumaron tres puntos claves para soñar con la siguiente fase.

En el arranque Paraguay fue mejor. La primera jugada de peligro fue de Antonio Sanabria que recibió en el área y sacó potente remate que exigió al golero Matt Freese.

Sin embargo, Estados Unidos supo hacer daño por las bandas. Sorpresivamente los guaraní se mostraron endebles en una faceta que los ha caracterizado históricamente.

Pulisic se transformó en la gran figura de Estados Unidos en la goleada por 4-1 ante Paraguay (Photo by Dean Mouhtaropoulos/Getty Images)

Por la banda izquierda Junior Alonso sufrió con la velocidad de los locales y fue el primer flanco que abrieron los dirigidos por Pochettino. Problema que no supo solucionar a tiempo el elenco sudamericano.

Es que en el minuto siete, Christian Pulisic agarró el balón en mitad de cancha y comenzó a encarar hacia el arco paraguayo. Luego combinó con Weston McKennie y este cedió a Folarin Balogun que ingresó al área. Pero en ese intento por despejar el peligro, el volante Diego Bobadilla terminó metiendo el arco en su propia meta. Lo que se transformó en el gol más rápido de lo que va de Mundial y en el primer autogol de la competencia.

Ni la pausa de hidratación permitió a Paraguay reordenarse en la cancha. Al regreso del juego Folarin Balogun marcó lo que pudo ser el segundo tanto, pero el VAR apareció a tiempo para anular el tanto.

Pero solo sería cuestión de tiempo. En 30’, nuevamente Pulisic desbordó ahora por la banda derecha. El “10” sacó un centro de la muerte y ahora Balogun con certero remate puso el 2-0 en el marcador.

La guinda de la torta vino al cierre del primer tiempo. Balogun aprovechó los espacios y se hizo un festín. Tras dejar desparramado a Gustavo Gómez, la clavó al ángulo y puso el 3-0 para cerrar una primera etapa perfecta para los dueños de casa.

En el complemento, Pochettino sacó a Pulisic para cuidar a su figura. Pero esto no aminoró el dominio de Estados Unidos ya que apareció la figura de Sergino Dest para complicar a los guaraní.

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Festín de Estados Unidos: ganó, gustó y goleó a Paraguay

Con el paso de los minutos, Estados Unidos sacó el pie del acelerador y lo aprovechó Paraguay. Así fue como en el 72’, Julio Enciso tuvo destelló y dejó solo a Maurício Magalhães para que anotara el gol del honor. Pero el marcador no se cerró ahí.

En el último suspiro del partido, Giovanni Reyna -que ingresó en el 82’- llegó hasta el área paraguaya para cerrar la noche a lo grande. El volante del Borussia Mönchengladbach recibió y con certera definición a tres dedos la clavó al palo más lejano del golero Orlando Gill y cerró el 4-1 definitivo.

Giovanni Reyna marcó golazo ante Paraguay y cerró el 4-1 para Estados Unidos (Photo by Jamie Squire/Getty Images)

Así las cosas, Estados Unidos lidera el grupo D con tres unidades y +3 goles de diferencia. Mientras Paraguay queda en el sótano con cero puntos y -3. Recién el domingo 14 de junio se completará está zona con el duelo entre Australia y Turquía. La próxima fecha será el 19 de junio cuando Estados Unidos se mida ante Australia y Paraguay juegue contra Turquía.

Revive el minuto a minuto de Estados Unidos vs Paraguay