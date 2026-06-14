Humberto Suazo tiene claro su apoyo en el Mundial 2026. A falta de la Selección Chilena, el Chupete se decidió por otro amor.

Empezó el Mundial 2026 y parece imposible hablar de fútbol y no referirse a la cita planetaria. Es por eso que algunos empiezan a determinar cuáles son sus equipos favoritos en Norteamérica, tirándole buenas vibras a cada uno.

Algunas decisiones parecen un poco más evidentes, por la ligazón emocional con algún país. Es lo que pasa con Humberto Chupete Suazo, quien tiene clara la selección que apoyará en esta Copa del Mundo.

Porque, si bien el Chupete fue un ídolo en el fútbol nacional, también rompió fronteras. Es cosa de ver cómo lo quieren en el Monterrey, equipo en el que, durante mucho tiempo, tuvo la mayor cantidad de goles anotados en la historia.

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Humberto Suazo tiene su favorito para el Mundial

Por ende, la elección de Humberto Suazo parece evidente. El Chupete apoyará, durante este Mundial 2026, a la Selección de México, país en el que pasó tantas alegrías durante su carrera. Así lo señaló en conversación exclusiva con RedGol.

“Le tengo un cariño tremendo a ese país. Tengo un hijo que es mexicano y tuve la oportunidad de ir hace poquito y recibir su cariño. Espero que tengan un gran Mundial”, empezó diciendo el Chupete.

Suazo es ídolo en Monterrey | Getty Images

“Quiero que le vaya bien a México, obviamente. Está de local y ojalá sigan creciendo”, cerró el mítico delantero de Colo Colo, Monterrey y la Selección Chilena, entre otros.

En resumen…

Humberto Chupete Suazo declaró que apoyará a México durante el Mundial 2026.

declaró que apoyará a México durante el Mundial 2026. El exfutbolista Humberto Suazo fue goleador histórico del club Monterrey de México.

fue goleador histórico del club Monterrey de México. Un hijo del exdelantero Humberto Suazo tiene la nacionalidad mexicana.