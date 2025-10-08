Es tendencia:
Mundial Sub-20

“Hocicones”: relator mexicano pierde los estribos y se descarga contra Chile tras goleada en el Mundial Sub-20

Tras la goleada por 4-1 ante La Rojita, el profesional de la cadena TUDN perdió la compostura y se lanzó una frase polémica.

Por Jose Arias

Goleada y sabor amargo para Chile.

No se pudo hacer mucho. La Selección Chilena Sub-20 quedó fuera del Mundial de la categoría, tras caer por 4-1 ante México, en los octavos de final del certamen.

Fue rotundo y esperado. Pocos eran los que, en vista del juego mostrado por La Rojita, creían que se podría dar el milagro. Sobre todo, porque México venía jugando bien y tenía un jugador claramente sobre la media, Gilberto Mora.

Pese a las pocas expectativas y a la nula rivalidad con los cuates, hubo un comentarista que parece que le tocó vivir un universo paralelo. Se trata del realtor de TUDN, Andrés Vaca.

Sufrió una histórica goleada ante Chile y ahora genera polémica en la Selección de México

¿Qué dijo el comentarista mexicano?

Ya era goleada de México. Hugo Camberos puso el 4-0 transitorio, a los 86′ y la escuadra cuate tomaba una pequeña revancha por el 7-0 de hace casi una década.

Fue en ese momento que Andrés Vaca pareció perder el control de su lengua. “Estuvieron de hocicones los chilenos, estuvieron burlándose en la semana de Gilberto Mora y todo el equipo“, señaló, como si mucha gente tuviera interés en lo que pasaba con una deteriorada Selección Chilena Sub-20.

Finalmente, Chile terminó cayendo por 4-1, gracias a un buen gol de Juan Francisco Rossel sobre el final. Un poco de honor para un resultado y una campaña estrepitosa del combinado dirigido por Nicolás Córdova.

México apabulló a La Rojita | Photosport

¿Quiénes hicieron los goles en el partido de México y Chile?

Para los mexicanos, marcaron Tahiet Jiménez (26′), Iker Fimbres (67′) y dos veces Hugo Camberos (80′ y 86′). Juan Francisco Rossel descontó, sobre el final, para la Selección Chilena (88′).

Claudio Borghi se ríe de la inédita eliminación de Egipto a manos de Chile en el Mundial Sub-20: “Ahora es momia”

