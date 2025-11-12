La selección chilena sub 17 se despidió de la Copa del Mundo de la categoría en Qatar pese a la victoria por 2-1 ante Canadá, por la tercera y última fecha del Grupo K. El registro del equipo dirigido por Sebastián Miranda sumó además derrota contra Francia (0-2) y empate frente a Uganda (1-1).

A principios de octubre, La Roja sub 20 de Nicolás Córdova quedó eliminada del Mundial realizado en Chile, en octavos de final contra México (1-4), tras clasificar en Grupo A por menos tarjetas tras la victoria ante Nueva Zelanda (2-1) y derrotas contra Japón (0-2) y Egipto (1-2).

En ESPN el ex delantero de Colo Colo, Marcelo Barticciotto, manifestó que no hay que ser tan drásticos con la selección chilena sub 17. Incluso, a su juicio, La Roja en Qatar deja mejores sensaciones que la sub 20 en el Mundial de Chile.

No hay que crucificar a los chicos de la sub 17

“Estamos convencidos… y casi prácticamente no hay chicos de 17 años jugando en Primera División. El análisis hay que hacerlo igual, pero con altura de miras, no tirar todo por la borda ni crucificar a los chicos porque no clasificaron“, dijo Barti.

Agrega: “¿así como muchos no van a llegar, alguno de estos chicos pueden explotar y llegar a ser figuras? Sí. Yo creo que esta selección sub 17 compitió más que la sub 20“.

“Por eso digo, hay que hacer un análisis con pinzas. Si bien se puede criticar, hay que hacer una crítica constructiva, pero con cuidado, porque son jóvenes con toda una vida por delante. Recién empiezan en esto del fútbol“, sentenció Barticciotto.

Ahora el foco de la selección chilena regresa la atención a la adulta, con Nicolás Córdova como interino y un futuro nebuloso sobre el futuro entrenador de La Roja, que este sábado 15 de noviembre disputará un amistoso contra Rusia y el martes 18 se verá las caras ante Perú.