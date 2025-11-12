Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Selección Chilena

Chile vs. Rusia: Cuándo juegan, a qué hora y dónde ver EN VIVO el partido amistoso

La Roja terminará el año con los dos últimos amistosos de la fecha FIFA.

Por Franccesca Arnechino

Sigue a Redgol en Google!
La selección chilena busca a su nuevo DT.
© FELIPE ZANCA/PHOTOSPORTLa selección chilena busca a su nuevo DT.

La Selección Chilena se prepara para disputar sus dos últimos amistosos del año 2025, correspondientes a la fecha FIFA de noviembre. Bajo la dirección de Nicolás Córdova, La Roja buscará cerrar la temporada con buenas sensaciones tras un ciclo complicado que incluyó su eliminación del Mundial 2026.

La Roja se medirá primero ante Rusia este fin de semana, mientras que su segundo compromiso será frente a Perú, el martes 18 de noviembre. Ambos encuentros en el Estadio Olímpico de Sochi.

¿Cuándo juega Chile vs. Rusia? Hora y dónde ver EN VIVO a La Roja

Chile vs. Rusia, juegan este sábado 15 de noviembre a las 14:00 horas de Chile, en el Estadio Olímpico de Sochi, en el marco del partido amistoso por fecha FIFA.

El partido de La Roja irá en vivo por TV en CHV y de forma ONLINE por las plataformas digitales como www.chilevision.cl o Chilevisión en Youtube.

Además, podrás verlo en la señal de ESPN y de manera online por el servicio de streaming en Disney + a través de sus señales Estándar y Premium.

En los siguientes canales, según tu cableoperador:

ESPN

  • VTR: 48 (SD) (Stgo) – 843 (HD)
  • DTV: 621 (SD) – 1621 (HD)
  • ENTEL: 212 (HD)
  • CLARO: 174 (SD) – 474 (HD)
  • GTD/TELSUR: 85 (SD) – 844 (HD)
  • MOVISTAR: 480 (SD) – 884 (HD)
  • TU VES: 508 (HD)
  • ZAPPING: 90 (HD)
Publicidad
Lee también
Chile vs. Rusia: Confirman cambio de horario en amistoso de La Roja
Selección Chilena

Chile vs. Rusia: Confirman cambio de horario en amistoso de La Roja

"Nelson Acosta se enojaba mucho, decía que le andaba chupando las patas a Bielsa"
Selección Chilena

"Nelson Acosta se enojaba mucho, decía que le andaba chupando las patas a Bielsa"

Filtran las razones de la ausencia de Pulgar en La Roja: "Se hartó..."
Selección Chilena

Filtran las razones de la ausencia de Pulgar en La Roja: "Se hartó..."

“Terrible error”: Capitán de Perú regala gol en bandeja y ahora es duda ante Chile
Selección Chilena

“Terrible error”: Capitán de Perú regala gol en bandeja y ahora es duda ante Chile

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo