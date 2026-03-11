O’Higgins sacó ventaja en la ida de la última fase previa de la Copa Libertadores tras vencer por la cuenta mínima a Deportes Tolima. El Capo de Provincia se hizo fuerte de local y dio el primer paso pensando en la revancha.

En un partido intenso Francisco González marcó el 1-0 que desató la alegría en Rancagua, quedándose con un triunfo clave de cara al duelo de vuelta. Con este resultado, O’Higgins viaja a Colombia con una ventaja mínima, en busca de sellar su paso a la fase de grupos del torneo CONMEBOL.

O’Higgins vs. Tolima: Horario y dónde ver EN VIVO

O’Higgins y Deportes Tolima juegan este miércoles 11 de marzo, desde las 21:30 hrs. en el Estadio Manuel Murillo Toro , por la tercera fase de Copa Libertadores.

El partido entre Celestes y el Vinotinto y Oro, será transmitido por televisión, en la señal de ESPN Premium y de manera online por streaming, a través de Disney+ , para usuarios previamente suscritos al plan Premium.

Pero atento, porque podrás ver GRATIS elpartido por Chilevisión en TV y de manera online , también a través de Youtube y Pluto TV.

Estos son en los canales según tu cableoperador:

ESPN Premium

VTR: 166 (SD) – 860 (HD)

DTV: 620 (SD) – 1620 (HD)

ENTEL: 241 (HD)*

CLARO: 178 (SD) – 478 (HD)

GTD/TELSUR: 70 (SD)

MOVISTAR: 485 (SD) – 889 (HD)

TU VES: 522 (HD)

ZAPPING: 100 (HD)*

Así llega O’Higgins al partido con Tolima