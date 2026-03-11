Este martes se reveló que el tiempo del entrenador Francisco Meneghini en Universidad de Chile llegó a su fin, durando solamente seis fechas al mando del banquillo azul en donde consiguió tan solo una victoria.

Con una discreta participación que mantiene a los azules en el puesto 12 de tabla de posiciones, Azul Azul tomó la tajante decisión de sacar al DT, luego de no cumplir con las expectativas esperadas lo que hizo perder la paciencia a los directivos y a los hinchas.

Ante esto, suenan distintos nombres para tomar el liderazgo de los azules por lo que queda de temporada, donde una de las figuras más inesperadas que suena para asumir es el de Esteban González, campeón con Coquimbo que recientemente se fue a la liga mexicana.

¿Puede llegar Esteban González a la U?

El actual DT del Querétaro no la ha pasado bien durante su campaña en la liga mexicana, equipo que solamente suma 6 puntos en 9 partidos, quedando en las últimas posiciones de la tabla. Si bien, en México no hay descenso, este lugar le impide entrar a la zona de play-off.

Ante la salida de Paqui, uno de los nombres que aparece en el radar, según revela El Deportivo, es el de González, quien debido a este mal momento con la escuadra mexicana donde es muy cuestionado podría buscar el regreso a Chile.

El contrato de Esteban González en Querétaro

El DT, que salió campeón del fútbol chileno con Coquimbo Unido el 2025, tenía contrato con los Piratas hasta el 2027. Sin embargo, la escuadra mexicana pagó una cláusula de salida de, según reveló La Tercera, 200 mil dólares para quedarse con los servicios del DT.

Ante esto, si González busca salir de Querétaro a tan solo pocos meses de asumir el banquillo, deberá llegar a un acuerdo importante con su nuevo club.

Por otra parte, tras los rumores, el comunicado Renzo Luvecce fue consultado sobre la posibilidad de que el ex Pirata llegue a los azules, señalando: “Nada que yo sepa, él tiene contrato, sigue en Querétaro”.

