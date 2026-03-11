Tras los malos resultados conseguidos en la Liga de Primera y la temprana eliminación de la Copa Sudamericana a manos de Palestino, el ciclo de Francisco ‘Paqui’ Meneghini llegó a su fin en Universidad de Chile.

Pésima campaña para el ex técnico de O’Higgins, quien alcanzó a dirigir solo siete partidos oficiales, registrando apenas un triunfo, justamente ante Colo Colo en el Superclásico 199 del fútbol chileno.

La temprana salida de ‘Paqui’ de la banca azul dejó conforme a una parte de la hinchada, que ya pedía su salida por los malos resultados y el pobre juego mostrado por los universitarios en los distintos encuentros de liga. Pero, sobre todo, porque el técnico trasandino generó distancia desde el primer día con los hinchas tras descartar a uno de los jugadores más queridos del plantel en las últimas temporadas: Leandro Fernández.

Hinchas piden el regreso masivo de Lea Fernández a la U

Tras la negativa de ‘Paqui’ de contar con Fernández, el ex jugador de Independiente de Avellaneda volvió a Argentina y actualmente es futbolista de Argentinos Juniors. Sin embargo, su pasado azul no se olvida.

En su cuenta de Instagram, Leandro mantiene imágenes fijadas de su paso por la U, y en cada publicación que sube —ya sea él o la propia cuenta de Argentinos Juniors— aparecen decenas de hinchas de Universidad de Chile. Esto se ha intensificado ahora que se concretó la salida de Francisco Meneghini de la banca universitaria.

De hecho, si antes ya era común ver comentarios de hinchas azules en las publicaciones de Leandro Fernández, en las últimas 24 horas esto se masificó tras la salida de ‘Paqui’. Ahora es habitual que en sus fotos más recientes se acumulen centenares de comentarios nuevos pidiendo su regreso.

Algunos de los comentarios que hinchas azules le hacen a Leandro Fernández. (Foto: Captura de Instagram)

“Vuelve a casa”, “Llegó la hora de volver”, “Paqui ya se fue, vuelve” son solo algunos de los mensajes que se pueden leer en su cuenta de Instagram, una clara muestra de que el hincha azul no olvida a un jugador que supo convertirse en emblema del club en las últimas temporadas.

De todas maneras, el presente del Lea Fernández no ha sido el mejor. El delantero trasandino de 34 años no ha logrado destacar como quisiera y, en lo que va de temporada, ha disputado siete partidos entre torneos locales e internacionales, sin marcar goles ni registrar asistencias.

