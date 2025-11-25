Al futbolero todavía le duele en el alma. Hace exactos 60 meses, el 25 de noviembre del 2020, en plena pandemia por el Coronavirus, el mundo se paralizó al conocerse una noticia que nos rompió el corazón: la muerte de Diego Armando Maradona.

Desde el famoso despacho en ESPN donde el periodista Federico Bueno expresó la frase “me dicen que no resistió”, hasta el emotivo funeral en la Casa Rosada de Buenos Aires, con más de un millón de personas yendo a despedir al máximo ídolo futbolístico de los argentinos. Todo fue tristeza y dolor.

Pasaron cinco años desde que Maradona pasó a la eternidad y quienes amamos este deporte todavía no lo olvidamos. Por ello fue sorpresivo para todos ver Instagram y darse cuenta del conmovedor mensaje que entregó la cuenta oficial del “Pibe de Oro”.

ver también “Messi nunca va a ser mejor que Maradona”: Campeón mundial con Argentina y feroz ninguneo

El mensaje de Maradona a cinco años de su muerte

Desde su fallecimiento, el entorno más cercano a la familia del “10”, es decir, sus hijas Dalma y Gianinna, son quienes manejan las redes sociales de su padre. Fueron ellas quienes a la medianoche de este día emocionaron al planeta con su posteo.

Una foto en blanco y negro en primer plano al rostro de Maradona en la época en que dirigió a la selección de Argentina en el Mundial de Sudáfrica 2010, fue la imagen que eligieron para luego escribir parte de una canción muy popular en este lado del mundo.

“Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo sigo aquí, resucitando“, escribió la cuenta del “Diego de la Gente”, evocando al tema La Cigarra que compuso e interpretó la artista trasandina María Elena Walsh en 1973.

Publicidad

Publicidad

Boca Juniors rindió tributo al “10”

Casi en paralelo al posteo de su cuenta oficial, el club de sus amores, Boca Juniors, realizó un tributo en sus redes sociales a la memoria de Maradona, con un video de su estatua en La Bombonera y el mensaje “pasan las personas, pasan los días, los meses y los años. Todo pasa, menos vos, que seguís siempre acá. Te extrañamos todos los días, Pelu“.