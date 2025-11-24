“Objetos perdidos”: Coquimbo Unido le da en el suelo a La Serena y desata polémica por celebración del clásico

Coquimbo Unido sigue su racha como nuevo campeón del fútbol chileno. El equipo dirigido por Esteban González lo dio vuelta ante La Serena y se quedó con el triunfo por 2-1 desatando una vez más los festejos en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso.

Con goles de Cecilio Waterman y Francisco Salinas, ahora los piratas suman 16 triunfos. Por lo que están a un partido de superar el récord del Ballet Azul. Lo que le da una nueva motivación al Barbón para cerrar el 2025 a lo grande.

Pero antes de empezar a planificar el próximo partido ante Universidad de Chile, en Coquimbo decidieron extender un poquito más los festejos por el clásico de la cuarta región. Así lo dejaron ver en el recinto el pasado sábado donde hasta sacaron un barco para realizar la vuelta olímpica ante el clásico rival y que decidió no hacerle el pasillo pese a ser campeones.

La actitud de los granates molestó y bastante en la interna del club. Por lo mismo, no dejaron pasar la oportunidad de enmarcar el heroico triunfo. Así fue como en redes sociales publicaron un particular afiche que finalmente sepultó a La Serena en un año donde han sabido más de penas que de alegrías.

La burla de Coquimbo contra La Serena

Así fue como en la cuenta oficial de Coquimbo publicaron un nuevo afiche con el lema “Objetos perdidos”. Esto para recordar el triunfo ante su archirrival de toda la vida. Pero lo llamativo fue el contenido de dicha postal.

En la imagen se aprecia un reloj de arena, por el tiempo que hicieron los rivales el sábado. También unos guantes por los goles que no pudo atajar Eryn Sanhueza, justamente quien indicó que no harían el pasillo. A ello se suman unas papayas que son reconocidas en La Serena.

Pero también aparece una pizarra técnica con el planteamiento “ratón” de los granates con una línea de seis en defensa. Además se suma la Copa Preparación de 1960 y que catalogaron como de cartón ya que era el gran título que provocaba la diferencia entre ambos equipos de la ciudad. Aunque esto quedó atrás con la conquista de Coquimbo en la Liga de Primera.

Coquimbo repasó a La Serena tras el triunfo en el clásico

“En la Fiesta del CAMPEÓN encontramos algunos objetos perdidos. Pueden ser retirados en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso hasta aproximadamente las 17:00 horas”, recalcó Coquimbo en una publicación que superó los seis mil me gusta en Instagram y los cientos de comentarios en la plataforma.

