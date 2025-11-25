Pronósticos Atlético de Madrid vs Inter: los Colchoneros ponen a prueba el invicto nerazzurro

RedGol te brinda los mejores pronósticos deportivos para apostar en Atlético de Madrid vs Inter, por la fecha 5 de la Champions League.

Atlético de Madrid recibirá a Inter de Milán en la quinta fecha de la Champions League, en un duelo protagonizado por dos delanteros sudamericanos, ambos argentinos: Lautaro Martínez por el lado de los Nerazzurri y Julián Álvarez para los Colchoneros.

Los de Diego Simeone llegan con una racha de cinco triunfos consecutivos, cuatro por liga y uno en la competencia continental. Los de Christian Chivu son uno de los líderes de la fase de liga, con puntaje perfecto, aunque arriban con la moral dañada luego de la caída en el Derby della Madonnina.

En la antesala del compromiso, nuestro analista indica tres pronósticos destacados para que contemples antes de hacer tus apuestas.

Pronósticos para apostar en Atlético de Madrid vs Inter

Total de goles: Más de 2.5 1.80 Anotará o conseguirá una asistencia: Lautaro Martínez 2.20 Anotará o conseguirá una asistencia: Julián Álvarez 1.90

Un partidazo que promete goles

En cuatro de los recientes seis compromisos de Atlético de Madrid, hubo más de dos goles.

Tendencia similar para Inter, ya que en cinco de sus anteriores siete partidos, también se contabilizaron al menos tres tantos.

Total de goles: Más de 2.5 – 1.80 en bet365

El capitán quiere redimirse

Lautaro Martínez no tuvo un buen Derby della Madonnina, en el que su equipo cayó ante AC Milan por 1-0. Venía de anotar en sus dos partidos anteriores, frente a Lazio y Kairat Almaty.

El Toro suma ocho tantos y dos asistencias en 15 encuentros en la presente temporada.

Anotará o conseguirá una asistencia: Lautaro Martínez – 2.20 en bet365

Duelo argentino: Julián vs Lautaro

Con Lautaro Martínez al mando de los nerazzurri, Julián Álvarez intentará comandar a los Colchoneros, en un duelo de delanteros argentinos sobre el campo. La Araña también viene de un partido de rendimiento discreto ante Getafe, aunque sigue siendo el jugador de su equipo con más contribuciones en la temporada: nueve goles y cuatro asistencias en 16 encuentros.

Anotará o conseguirá una asistencia: Julián Álvarez – 1.90 en bet365

Cuotas en Atlético de Madrid vs Inter

Las cuotas son cortesía de bet365, correctas en el momento de la publicación y sujetas a cambios.

Atlético de Madrid vs Inter: últimos partidos