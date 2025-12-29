Pronósticos Arsenal vs Aston Villa: por el liderato de la Premier League en el cierre del año

RedGol te entrega los pronósticos deportivos destacados para apostar en Arsenal vs Aston Villa por la fecha 19 de la Premier League 2025/26.

Arsenal será local frente a Aston Villa este 30 de diciembre, a las 17:15 horas (de Chile), en la última jornada de la primera vuelta de la Premier League, en un duelo decisivo por la cima. Los Gunners lideran con 42 puntos y mantienen su invicto en el Emirates Stadium, mientras que los Villanos marchan a solo tres unidades y encadenan 11 victorias consecutivas entre todas las competiciones. Además, llegan muy fortalecidos tras imponerse con autoridad a Manchester United y Chelsea, resultados que confirman que están listos para pelear seriamente por el título.

En la previa del encuentro y en base a las estadísticas recientes, nuestro especialista te entrega tres pronósticos destacados para que los tengas en cuenta al momento de realizar tus apuestas en la Premier League.

Pronósticos para apostar en Arsenal vs Aston Villa

Ambos equipos anotarán: Si 2.00 Anotará o conseguirá una asistencia: Ollie Watkins 3.20 Tiros de esquina de Arsenal: Más de 3.5 + Tiros de esquina de Aston Villa: Más de 2.5 1.75

Así llegan las estadísticas de goles para Arsenal y Aston Villa

En cuatro de los últimos seis compromisos del Arsenal, considerando todas las competiciones, ambos equipos consiguieron marcar.

La tendencia es aún más pronunciada en el caso del Aston Villa, que encadena seis partidos consecutivos en los que los dos conjuntos se hicieron presentes en el marcador.

Ambos equipos anotarán: Si – 2.00 en bet365

Ollie Watkins, clave contra el Big Six

Aunque su temporada no ha sido particularmente brillante, Ollie Watkins resultó determinante en las últimas dos victorias del Aston Villa. Fue autor de los dos goles en el 2-1 frente al Chelsea y, además, entregó una asistencia en el triunfo ante el Manchester United. Previamente, ya había firmado un doblete en el vibrante 4-3 contra Brighton. En total, acumula cinco tantos y una asistencia en la presente Premier League.

Anotará o conseguirá una asistencia: Ollie Watkins – 3.20 en bet365

Los córners en el Emirates Stadium

En ocho de sus nueve juegos en casa en la liga inglesa, los Gunners registraron más de tres saques de esquina a su favor.

Los Villanos, por su parte, alcanzaron los tres córners en sus nueve salidas de Villa Park en el torneo inglés.

Tiros de esquina de Arsenal: Más de 3.5 + Tiros de esquina de Aston Villa: Más de 2.5 – 1.75 en bet365

Cuotas en Arsenal vs Aston Villa

Las cuotas son cortesía de bet365, correctas en el momento de la publicación y sujetas a cambios.

Historial de Arsenal vs Aston Villa: últimos partidos