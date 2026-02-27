Lo que venga de acá en más es ganancia. O’Higgins aseguró competencia internacional por lo que resta del primer semestre del 2026, tras clasificar a la fase 3 de Copa Libertadores de América. Lo peor que le podría pasar, es meterse a fase de grupos en Sudamericana.

En busqueda de jugar esta parte del año en el máximo certamen continental, el “Capo de Provincia” se enfrentará con el Deportes Tolima de Colombia, quien sufrió más de la cuenta para eliminar por penales al Deportivo Táchira venezolano.

De cara a la definición de los cuatro cupos para la etapa grupal de Libertadores, la Conmebol hizo oficial la programación de los encuentros de fase 3, donde O’Higgins buscará ser el tercer equipo chileno en la instancia, uniéndose a Coquimbo Unido y Universidad Católica.

¿Cuándo jugará O’Higgins por Copa Libertadores?

A través de sus canales formales, el ente rector del fútbol sudamericano confirmó que el duelo de ida entre chilenos y colombianos será en suelo nacional. El miércoles 4 de marzo desde las 21:30 horas, en el Estadio El Teniente de Rancagua.

La revancha entre O’Higgins y Deportes Tolima se jugará en la ciudad de Ibagué, a 1.285 metros sobre el nivel del mar, en el Estadio Manuel Murillo Toro, en el mismo horario. Si el “Capo” gana, sigue en Libertadores. Si pierde, va a Sudamericana.

Así se jugará la fase 3

DUELOS DE IDA

Martes 3 de marzo

Barcelona vs. Botafogo / 21:30 horas / Estadio Monumental de Guayaquil

Miércoles 4 de marzo

Carabobo vs. Sporting Cristal / 19:00 horas / Estadio Polideportivo Misael Delgado de Valencia

O’Higgins vs. Deportes Tolima / 21:30 horas / Estadio El Teniente de Rancagua

Jueves 5 de marzo

Juventud de Las Piedras vs. Independiente Medellín / 21:30 horas / Estadio por confirmar

DUELOS DE VUELTA

Martes 10 de marzo

Botafogo vs. Barcelona de Guayaquil / 21:30 horas / Estadio Nilton Santos en Río de Janeiro

Miércoles 11 de marzo

Sporting Cristal vs. Carabobo / 19:00 horas / Estadio Alejandro Villanueva de Lima

Deportes Tolima vs. O’Higgins / 21:30 horas / Estadio Manuel Murillo de Ibagué

Jueves 12 de marzo

Independiente Medellín vs. Juventud de Las Piedras / 21:30 horas / Estadio Atanasio Girardot

