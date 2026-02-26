O’Higgins celebra una jornada histórica tras derrotar a Bahía en Brasil, por la segunda ronda de la fase clasificatoria de la Copa Libertadores. Fue victoria por 3-4 en los penales, con el arquero Omar Carabalí como gran figura.

Los celestes se habían impuesto en la ida por 1-0 y en la revancha, pese a comenzar en desventaja lograron el descuento del 2-1 para obligar la definición desde los doce pasos.

Tras el pitazo final, junto a los festejos y celebraciones, la delegación rancagüina presente en el estadio Arena Fonte Nova posó frente a la cámara para la posteridad es una foto histórica para mostrársela a los nietos.

A fase 3 de Copa el fénix O’Higgins

“¡Clasificados! Vencimos en Brasil al Bahía y estamos en fase 3 de la Copa Conmebol Libertadores 2026. ¡Vamos todos los celestes!”, publicó O’Higgins junto a la imagen en sus redes sociales.

También en redes sociales, los rancagüinos compartieron la foto de un ave fénix celeste saliendo en poderoso vuelo del Arena Fonte Nova.

“¡Nunca bajaremos los brazos! El fénix siempre renace de las cenizas. ¡Vamos O’Higgins!”, reza el texto que acompaña el sublime sentir del club nacional tras una jornada que será recordada por décadas en la Sexta Región.

En tercera ronda, y por el paso a la fase de grupos de la Copa Libertadores, O’Higgins se enfrentará al ganador de la llave de Deportes Tolima (Colombia) contra Deportivo Táchira (Venezuela). En lo más inmediato, el Capo de Provincia visitará este sábado a Palestino por la Liga de Primera.

