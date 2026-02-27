Por el cupo a la fase de grupos: O’Higgins ya tiene rival en la Copa Libertadores

O’Higgins ya conoce a su rival para la próxima ronda clasificatoria de la Copa Libertadores. Después de vencer a Bahía, el elence celeste debe superar un paso más para acceder a la fase de grupos.

La clasificación fue histórica. Los rancagüinos cayeron por 1-2 en Brasil, pero tenían la ventaja de la ida (1-0) para irse a los penales. Omar Carabalí tapó dos tiros locales para inscribir al Capo de Provincia en la fase 3.

Ahora, O’Higgins tendrá que enfrentar a Deportes Tolima por el paso definitivo a la Copa Libertadores. La siguiente ronda se desarrollará entre el 3 y 12 de marzo (partidos de ida y vuelta), y el ganador entrará en fase de grupos.

Deportes Tolima se metió en la fase 3 al superar en penales a Deportivo Táchira. El elenco colombiano ganó la ida por la cuenta mínima y cayó en la revancha por el mismo resultado. Este jueves, selló su clasificación al imponerse en penales por 3-0 en el Estadio Manuel Murillo Toro.

O’Higgins tiene rival en la Copa Libertadores

O’Higgins ahora se enfoca en superar a Deportes Tolima y entrar en la fase de grupos de la Copa Libertadores. Antes de eso, tiene que enfrentar a Palestino este sábado 28 de febrero a las 20:30 horas por la Liga de Primera.

Si el Capo de Provincia supera esta nueva ronda, se meterá en la fase de grupos de la Libertadores. De lo contrario, igual seguirá vivo en competencias internacionales, porque pasaría a jugar la Copa Sudamericana.

