Fue figura del Manchester United, jugó el Mundial de Rusia y hoy aparece como una nueva amenaza para Coquimbo Unido y Universidad Católica en la Copa Libertadores.

Este jueves el periodista deportivo argentino y especialista en mercado, César Luis Merlo, confirmó en su cuenta de X que Jesse Lingard, el talentoso mediocampista inglés de 33 años, está próximo a convertirse en refuerzo del Corinthians de Brasil.

Fichaje bombástico y que inevitablemente enciende las alarmas de los chilenos que sueñan con hacer historia en el torneo continental. El ‘Timao’ jugará la próxima edición de la Libertadores y por consiguiente, podría ser rival tanto de la UC, Coquimbo Unido y hasta de O’Higgins.

Corinthians cierra el fichaje de Jesse Lingard para 2026

De acuerdo al tweet publicado por el comunicador trasandino, el cuadro paulista llegó a un acuerdo para fichar a Lingard hasta diciembre del 2026 , con opción de extender el vínculo por un año más si el rendimiento acompaña.

La información de Merlo continuó señalando que durante estas horas ya se cruzan documentos entre los abogados y representantes del club y que la negociación fue llevada adelante por Marcelo Paz, ejecutivo del fútbol del Timao, quien tomó el timón de las conversaciones y cerró uno de los movimientos más ruidosos del mercado brasileño y sudamericano.

Ahora la pregunta que se hacen en Chile es clara: ¿Está preparado el fútbol chileno para recibir a Jesse Lingard?

El ex Manchester United podría visitar el Francisco Sánchez Rumoroso o el Claro Arena en la edición 2026 de la Conmebol Libertadores. (Foto: Clive Brunskill/Getty Images)

¿Cuándo es el sorteo de la fase de grupos de la Libertadores 2026?

El sorteo de la fase grupal de la Copa Libertadores 2026 se realizará el próximo jueves 19 de marzo a partir de las 20:00 horas de Chile en la ciudad de Luque, Paraguay.

Mientras Corinthians es parte del Bombo 2, Universidad Católica y Coquimbo Unido harán lo propio en el Bombo 3. De Clasificar en tanto, O’Higgins formaría parte del Bombo 4.

