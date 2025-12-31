En su actual paso por el Sevilla español, el chileno Alexis Sánchez se reencontró con su mejor nivel y se convirtió en un “revulsivo” para el equipo que dirige el argentino Matías Almeyda. Sin embargo, su estadía en Europa puede cortarse de raíz.

Es verdad que el delantero de 37 años tiene contrato vigente con los andaluces hasta el 30 de junio del 2026, y tal parece que desde su entorno están en busca de nuevos horizontes para iniciar formalmente su regreso a Sudamérica tras 18 años.

El medio RTI Esporte publicó que Alexis Sánchez dejará en el año que comienza Sevilla, y por medio de un “intermediario“, se ofreció su nombre a dos equipos grandes del fútbol brasileño. Uno de ellos, jugará la próxima edición de Copa Libertadores.

A Alexis Sánchez lo ofrecen a dos gigantes de Brasil

Según afirma la publicación, el último martes se puso el nombre del “Maravilla” a disposición de las mesas directivas de Corinthians e Internacional de Porto Alegre, para que evalúen la posibilidad de contratarlo en la próxima temporada.

“La operación aún se encuentra en una fase inicial y, por el momento, no se ha presentado ninguna propuesta formal a ninguna de las partes”, indica el medio de Brasil, quien agrega que “ambos evalúan los valores y las condiciones contractuales para valorar la viabilidad de una posible negociación” por Alexis.

“Las directivas de Corinthians e Internacional tratan el tema con cautela y, por ahora, solo analizan el panorama, sin iniciar conversaciones oficiales con el equipo del jugador“, finaliza la noticia sobre el tocopillano, quien recibe hoy un sueldo de US$1 millón de dólares anuales.

Los números de Sánchez en 2025

En su primer semestre con el cuadro español, Alexis suma un total de 710 minutos durante 14 encuentros entre La Liga y Copa del Rey, donde fue titular en seis. Registra dos goles y una asistencia.

