Para estas instancias debía aparecer. Desde su regreso al Santos tras más de una década, se esperaba que Neymar fuera clave para ayudar a su equipo en pos de mantenerse en la máxima categoría del fútbol brasileño.

Las constantes lesiones y su estado físico no sólo provocaron las críticas de hinchas y medios, sino también se convirtió en objeto de memes y burlas virtuales, por estar muy lejos de aquel talento que lo consagró como figura mundial.

Pero en las últimas semanas, Neymar activó el “modo leyenda”. Pese a tener una molestia que inicialmente le acababa la temporada, decidió infiltrarse para ayudar al Santos, y lo está consiguiendo. Prueba de ello, ocurrió en la penúltima fecha del Brasileirao.

Neymar en “modo leyenda” para ayudar al Santos

En un duelo clave por la permanencia, el Peixe visitaba al Juventude, que tenía la obligación de ganar para seguir con opciones de pelear por mantenerse en Primera hasta este fin de semana, cuando se juega de manera íntegra la última jornada.

En una instancia de presión máxima, Neymar apareció en gloria y majestad. No sólo comandó al Santos, sino que se hizo partícipe de una valiosa victoria por 3-0 que no sólo mandó a su rival para la Serie B, sino que le dejó con la primera chance para mantenerse en la categoría.

“O Craque” convirtió los tres goles de su equipo a los minutos 56′, 65′ y 73′ mediante lanzamiento penal, y provocó que saltaran hasta el 14° puesto con 44 unidades, y necesitan un empate este domingo para sellar su permanencia en el Brasileirao.

¿Cómo está la Tabla de Posiciones del Brasileirao?

¿Cuándo es su próximo juego?

Por la 38° y última fecha de la Serie A en Brasil, el Santos de Neymar recibirá en el Estadio Urbano Caldeira, en el barrio paulista de Vila Belmiro al Cruzeiro, este domingo 7 de diciembre a contar de las 16:00 horas.

Los números de “Ney” en 2025

Durante su vuelta al Peixe, el astro disputó entre Brasileirao, Copa de Brasil y Campeonato Paulista un total de 2.017 minutos en cancha durante 29 juegos, en los que registra 11 goles y cuatro asistencias, con siete tarjetas amarillas y una expulsión.