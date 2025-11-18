Más de 4,2 millones de visualizaciones: Neymar es viral tras errar dos veces famoso ‘lujo’

El pasado sábado 15 de noviembre, Santos de Neymar regresó al triunfo al derrotar a un encumbrado Palmeiras por la cuenta mínima por una fecha pendiente del Brasileirao. Este resultado le permitió al cuadro del ‘peixe’ sumar 36 puntos y, con ello, escapar de la zona de descenso directo de la Serie A brasileña.

A pesar de esta importante victoria que le da un poco de aire fresco al Santos, el partido contra el conjunto paulista tuvo una repercusión negativa para Ney. Esto porque la estrella brasileña se ha vuelto viral en las últimas horas debido a un video que lo muestra fallando en dos oportunidades su más conocido “lujo”, denominado la “patada arcoíris” o “rainbow flick”.

El video viral que “ridiculiza” a Neymar

Fue la cuenta de fútbol Sudanalytics la que compartió el momento en que Neymar erró dos veces el movimiento que se convirtió en su sello personal durante gran parte de su carrera y que consiste en levantar el balón por encima del jugador rival.

En las imágenes, se observa cómo el exjugador del Barcelona y el PSG intenta superar la marca de dos futbolistas del ‘verdão’. Tras ambos errores, el balón termina cruzando la línea de fondo, resultando en un saque de arco a favor de Palmeiras.

El video, publicado con el mensaje: “Este video de Neymar vs Palmeiras. 💔🇧🇷”, se viralizó rápidamente, superando las 4.2 millones de visualizaciones en la plataforma X (anteriormente Twitter). Adicionalmente, la publicación generó más de mil retweets, 7 mil ‘me gusta’ y cerca de 200 comentarios, en su mayoría lamentando el momento deportivo que atraviesa Neymar y, de paso, la compleja situación de su club en la Serie A de Brasil.

Neymar deberá dar vuelta la página rápidamente para volver a la cancha con el Santos. Esto porque su próximo partido será frente al Mirassol este miércoles 19 de noviembre a las 21:30 horas por la fecha 34 de 38 del Brasileirao.

Tabla de posiciones de la Serie A de Brasil