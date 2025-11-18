Vuelco en el primer “fichaje” de Colo Colo para 2026: reunión clave cambia todo el panorama

Colo Colo tiene que amarrar un cupo para la Copa Sudamericana en los tres partidos que restan de la Liga de Primera, los que tiene que encarar como una verdadera final.

El primer partido clave que se le viene al Cacique será este domingo, cuando en el estadio Monumental reciba a Unión La Calera, que no se juega nada.

Pese a que la temporada 2025 no ha llegado a su fin, en Blanco y Negro ya están tirando líneas para 2026, con el armado del plantel de Colo Colo como prioridad. Habrá muchas novedades al respecto.

ver también Las nuevas condiciones que debe enfrentar Colo Colo para cerrar a su primer refuerzo del 2026

Cristián Zavala no quiere volver a Colo Colo

A Colo Colo deben regresar todos los jugadores que envió a préstamo, entre ellos un campeón: Cristián Zavala termina su contrato en Coquimbo Unido y debe presentarse en el Monumental.

El retorno del puntero derecho sería considerado como un verdadero “fichaje”, debido al buen nivel que presentó en los Piratas, sin embargo, su regreso a Macul está en entredicho.

Cristián Zavala no quiere volver a Colo Colo. Foto: Alejandro Pizarro Ubilla/Photosport

Publicidad

Publicidad

El reportero Cristian Alvarado sostuvo en el programa De Puntete que el agente de Zavala (lo maneja la empresa Mundo Futuro) se reunirá con el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, para buscar que el jugador siga durante 2026 en Coquimbo Unido.

Zavala tiene contrato con ByN hasta finales de 2026, pero su idea es seguir cedido en el cuadro coquimbano, para así ser parte de la fase grupal de la Copa Libertadores de América, según cuenta Alvarado.

De esta forma, se cae el primer “fichaje” de Colo Colo para 2026, que sigue mirando el mercado para armar un nuevo plantel tras el desastre de 2025.

Publicidad

Publicidad

ver también “Por temas contractuales”: desde México le dan la mejor noticia a Colo Colo en el fichaje de Bruno Barticciotto

¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo vs Unión La Calera?

Colo Colo volverá a jugar de manera oficial el próximo domingo 23 de noviembre, cuando desde las 20:30 horas reciba a Unión La Calera en el Monumental.