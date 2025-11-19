Los tres partidos que le restan a Colo Colo en la temporada son claves para definir su futuro, ya que debe ganarlos para meterse en la próxima Copa Sudamericana.

Los albos se encuentran en una mediocre octava plaza de la tabla de posiciones de la Liga de Primera, a dos puntos de Audax Italiano, su rival en la última fecha.

La primera “final” del Cacique será este domingo ante Unión La Calera en el estadio Monumental, la que está planificando el entrenador Fernando Ortiz, porque de ese resultado depende su futuro.

Fernando de Paul respalda el trabajo de Fernando Ortiz en Colo Colo

Tano Ortiz tiene contrato hasta finales de 2026 con Blanco y Negro, pero es “revisable” a finales de año y su continuidad depende de si logra el objetivo de clasificar a la Sudamericana.

El arquero titular de Colo Colo, Fernando de Paul, respaldó el trabajo del argentino y dijo que necesita tiempo para plasmar su idea.

“Nos hemos sentido muy bien. No sólo con Fernando, sino que con todo su cuerpo técnico. Tiene una muy buena manera de trabajar, muy organizados. Si bien nos ha costado a nosotros dentro de la cancha mantener su idea a lo largo de un partido completo, lo hemos hecho por momentos”, dijo el Tuto.

“El otro día (ante Unión Española) nos costó el primer tiempo, fuimos mejorando en el segundo tiempo. Yo creo que como todo, necesita un tiempo. Más sabiendo que agarró a un equipo en funcionamiento, ya armado”, explicó.

Por último, De Paul indicó sobre Ortiz que “en el momento que él tome sus propias decisiones para formar un equipo, seguramente va a ser mejor aún para él. Se verá a fin de año y el año que viene lo que pase”.

¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo vs Unión La Calera?

Colo Colo volverá a jugar de manera oficial el próximo domingo 23 de noviembre, cuando desde las 20:30 horas reciba a Unión La Calera en el Monumental.