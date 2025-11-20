Pronósticos Deportes Limache vs Unión Española: las apuestas para la superfinal por el descenso

RedGol trae los mejores pronósticos deportivos para apostar en Deportes Limache vs Unión Española por el Campeonato Nacional, en la fecha 28.

Deportes Limache y Unión Española protagonizan una verdadera final por el descenso en la fecha 28 del Campeonato Nacional, separados apenas por un punto en la tabla, con el Tomate Mecánico todavía fuera de la zona de peligro. El equipo local llega con esa mínima ventaja y, además, con un calendario ligeramente más favorable que el de los Hispanos para cerrar la temporada y asegurar la permanencia.

La Furia Roja, que recientemente cambió de técnico tras la salida de Miguel Ramírez y la llegada de Gonzalo Villagra, deberá recibir a O’Higgins y luego visitar a Coquimbo Unido en las últimas dos jornadas. Por lo mismo, este duelo ante los Cerveceros asoma como una oportunidad de oro para sumar tres puntos ante un rival directo en la lucha por quedarse en la Liga de Primera.

En la antesala de esta final por el descenso, nuestro analista te presenta los pronósticos destacados para que contemples antes de hacer tus apuestas en el campeonato chileno.

Pronósticos para apostar en Deportes Limache vs Unión Española

Ambos equipos anotarán: Si + Total de goles: Más de 2.5 2.00 Anotará en cualquier momento: Facundo Pons 2.62 Anotará en cualquier momento: Pablo Aránguiz 2.62

Las estadísticas anticipan un choque lleno de anotaciones

En cuatro de los cinco partidos recientes del Tomate Mecánico hubo más de dos goles y ambos equipos anotaron.

Esta tendencia, con ambos elencos marcando y al menos tres tantos en el marcador, también se dio en seis de los últimos nueve encuentros de la Furia Roja.

Ambos equipos anotarán: Si + Total de goles: Más de 2.5 – 2.00 en bet365

Facundo Pons, el goleador de Limache

Facundo Pons ha sido un fichaje brillante para Deportes Limache: viene de anotar un doblete ante Universidad de Chile en la derrota por 4-3. Ya había marcado dos tantos en el 6-1 sobre La Serena por la Copa Chile.

El delantero argentino de 29 años acumula cinco anotaciones en siete presentaciones en la liga chilena.

Anotará en cualquier momento: Facundo Pons – 2.62 en bet365

La figura de Unión Española: los números de Pablo Aránguiz

Los Hispanos necesitarán de su figura para escapar del descenso: Pablo Aránguiz marcó el único gol en la caída 2-1 ante Colo Colo, su quinto tanto en los últimos seis partidos. Ya suma 11 anotaciones en 24 compromisos del torneo.

Anotará en cualquier momento: Pablo Aránguiz – 2.62 en bet365

Cuotas en Deportes Limache vs Unión Española

Las cuotas son cortesía de bet365, correctas en el momento de la publicación y sujetas a cambios.

Deportes Limache vs Unión Española: últimos partidos