Unión Española está en una delicada posición en la tabla de posiciones. A tres fechas de que termine el torneo, el cuadro hispano marcha en la penúltima posición, con 21 puntos. Una unidad más tiene Deportes Limache, que se está salvando.

Por lo mismo es que en Santa Laura decidieron sacar del cargo de entrenador a Miguel Ramírez, quien no pudo elevar el rendimiento del elenco que en el primer semestre dirigió José Luis Sierra.

El nuevo entrenador de Unión Española

Quien tendrá la misión de lavarle la cara a Unión Española será Gonzalo Villagra, quien fue anunciado oficialmente por la escuadra como el nuevo entrenador para las tres fechas que quedan.

“Unión Española informa que Gonzalo Villagra ha asumido la dirección técnica del primer equipo”, señala el cuadro de Independencia.

Villagra ya trabaja como nuevo DT de Unión Española

“Confiamos plenamente en su liderazgo, compromiso y conocimiento de la institución para afrontar los próximos desafíos deportivos. ¡Le deseamos el mayor de los éxitos en esta nueva etapa junto al Rojo de Independencia!”, señalan.

Agregan además que “el histórico jugador de nuestra institución y referente del club, encabezará el cuerpo técnico conformado por José Luis Jiménez como ayudante técnico, Diego Soto como preparador de arqueros e Iván Henríquez como preparador físico”.

Villagra trabaja en Unión Española hace varios años como el jefe técnico del Fútbol Formativo, por lo que conoce bastante bien a muchos jugadores que están en el primer equipo.

El nuevo DT fue jugador por 10 años en el elenco rojo, club donde alcanzó el campeonato del 2013. Tras jugar en Antofagasta y Santiago Morning, volvió el 2021 a Unión Española para retirarse.

Unión Española debe cerrar el torneo visitando a Limache, recibiendo a O’Higgins y jugando ante el campeón Coquimbo en el Sánchez Rumoroso.