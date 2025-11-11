Universidad de Chile se prepara para lo que le depare el 2026. El cuadro de Gustavo Álvarez tiene más incertidumbres que certezas y, por ende, está recién en la búsqueda olfativa de refuerzos.

Pero, hay cosas que deben ser vistas con el lente de la realidad. Una de ellas es la muy posible partida de Lucas Di Yorio, jugador que está en condición de préstamo con opción de compra, pero cuyo pase es demasiado costoso para las arcas azules.

Más allá de eso, se pretende mantener a Charles Aránguiz, jugador que hizo un esfuerzo económico para llegar a la U y que ahora pretende tener una respuesta positiva desde la dirigencia. No merece menos, tras demostrar su tremenda valía durante toda la temporada.

Un gran refuerzo asegurado

Retener o soltar, dos opciones para Universidad de Chile. Pero no son las únicas. Otra es recibir de vuelta. Es el caso del flamante “refuerzo” que tendrá el Romántico Viajero para la temporada 2026.

Estamos hablando de Bianneider Tamayo, jugador venezolano que ha mostrado buenos pasajes de juego en Unión Española, equipo en el que está de préstamo y que tiene que devolverlo al final de esta estrepitosa temporada para los hispanos.

“Gran refuerzo. Fue muy acertado para el chico ir a buscar minutos en la Unión Española“, reflexionó, al respecto, Nicolás Peric, en el programa Pauta de Juego.

“Mostró cosas que le habíamos visto, pero que pudo sostener en el tiempo y eso hace que nos demos cuenta que es capaz. Me gusta“, aseguró el Loco, quien fue respaldado en sus dichos por el resto del panel.

¿Qué partidos le restan a la Universidad de Chile en la Liga de Primera 2025?

La U jugará la próxima fecha ante O’Higgins de Rancagua, de visita (horario y fecha exacta por confirmar). Después, recibirá a Coquimbo Unido y, finalmente, viajará a Iquique para enfrentar a un complicado cuadro de los Dragones Celestes.

