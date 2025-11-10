Es tendencia:
Copa Sudamericana

Posibilidades reales: la ecuación perfecta para tener un duelo entre Colo Colo y la U de Chile en la Copa Sudamericana 2026

Es posible que el Cacique y el Romántico Viajero se vean las caras en el torneo continental del próximo año.

Por Jose Arias

La Copa Sudamericana podría tener un Superclásico.
La Copa Sudamericana podría tener un Superclásico.

Con Coquimbo Unido campeón de la Liga de Primera 2025 no se acaba la emoción. Pese a conocerse el flamante primer lugar, queda por determinar los equipos que irán a la Copa Libertadores y a la Copa Sudamericana. El lugar más codiciado es el Chile 2.

Universidad Católica marcha con una leve ventaja de un punto ante O’Higgins, en la recta final del torneo. Mientras tanto, la Universidad de Chile no pierde la esperanza e intenta concretar su ingreso definitivo a Libertadores. Pero, si todo terminara hoy, iría a Copa Sudamericana.

Caso distinto, al menos por el momento, es el de Colo Colo. El cuadro dirigido por Fernando Ortiz no ha alcanzado, aún, puestos de copas internacionales y sigue a dos unidades de meterse. Audax Italiano ocupa el lugar que quieren tener los albos.

La bestia negra de Colo Colo: el jugador vigente que más goles le ha anotado al Cacique

¿Cómo podría llegar a darse un Superclásico en Copa Sudamericana?

Hay varias opciones para que Colo Colo y Universidad de Chile choquen en la fase nacional de Copa Sudamericana. Esto ocurriría si la U terminase cuarta y Colo Colo séptimo o si los azules ocupasen el quinto lugar y los albos el sexto.

No es una locura que eso pase. De hecho, si Colo Colo gana sus próximos tres partidos y la Universidad de Chile empata con O’Higgins y, luego, gana los otros dos, esta combinación podría darse. Para ello, Cobresal tendría que perder sólo ante el Cacique y ganar sus otros dos duelos, lo mismo que Audax.

Esto último se debe a que Colo Colo tiene dos partidos ante rivales directos en la disputa de su entrada a Copa Sudamericana. Primero será ante los Mineros y, luego, ante Audax Italiano.

Por parte de la U, lo que debe acontecer es que el Romántico Viajero no venza a O’Higgins, porque lo desplazaría del tercer lugar. Asimismo, tendría que esperar que el Capo de Provincia ganase todos sus restantes encuentros.

Evidentemente, son muchas las posibilidades. Pero, no es demencial pensar en que, con el ímpetu que viene cada equipo, estos resultados sean los más plausibles. Si eso ocurre, Colo Colo y la Universidad de Chile se enfrentarán en la Copa Sudamericana.

¿Superclásico a la vista? Colo Colo y la U podrían chocar por Sudamericana

¿Superclásico a la vista? Colo Colo y la U podrían chocar por Sudamericana | Photosport

¿Cómo va la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2025?

No es la primera vez: el historial de indisciplinas de Manley Clerveaux en Colo Colo

