Después de un largo viaje, Chile comenzó oficialmente su última gira del año 2025. La Roja se prepara para lo que serán los amistosos ante Rusia y Perú, en los que tratará de seguir sumando confianza de cara al nuevo proceso.

Con algunos viajando desde nuestro país y otros desde algunos países más cercanos, el elenco dirigido por Nicolás Córdova ya está en suelo ruso. Este martes se llevó a cabo la primera de las prácticas, donde ya hubo fútbol y se empieza a armar la formación.

Los partidos serán más que importantes para un plantel que ya se sacó la rabia venciendo a la Bicolor en octubre pasado y que quiere mantenerse por la senda del triunfo. Esto, pensando en que la idea de la ANFP es tener un nuevo DT en 2026.

Chile comienza oficialmente los trabajos para los amistosos con Rusia y Perú

La selección chilena le puso fin a un largo viaje y ya se instaló por completo en Sochi para tratar de cerrar el año de la mejor manera posible. Ante Rusia y Perú, la Roja buscará mantenerse en racha y así esperar con un panorama mucho mejor a su próximo entrenador.

Chile entrenó en la fría Rusia para lo que será su gira por Europa. Foto: Comunicaciones FFCh.

Con Nicolás Córdova a la cabeza de forma interina, el plantel tuvo su primer entrenamiento la tarde de este martes. Con nombres como Lawrence Vigouroux, Vicente Pizarro y Ben Brereton, piezas fijas hasta ahora para el DT, se realizaron trabajos de recuperación y también fútbol.

Publicidad

Publicidad

En la instancia, el entrenador de la selección chilena pudo ver a uno que no tuvo en la fecha FIFA de octubre como Darío Osorio e Iván Román, ambos por temas físicos. Dos buenas noticias pensando en que son parte fundamental de lo que quiere dejar el interino al próximo hombre al mando del Equipo de Todos.

ver también Con enormes sorpresas: la nómina de Chile para sus amistosos ante Rusia y Perú

Si bien todavía es prematuro para hablar de una formación, el técnico fue probando algunas variantes en el campo de juego. Nicolás Córdova tendrá que definir si quiere sostener al equipo que venció a Perú en octubre o si opta por darle oportunidades a otros que no las han tenido.

Se espera que desde este miércoles se comience a ver las primeras luces de lo que será la oncena para el primero de los duelos, el que será ante el dueño de casa. Rusia espera por un elenco criollo al que quiere pasarle por encima para seguir tomando ritmo ante los castigos que han recibido por la guerra con Ucrania.

Publicidad

Publicidad

La selección chilena entrena con la mira puesta en lo que será su última gira del año 2025. La Roja quiere dejar atrás todos los fantasmas para poder enfocarse en el futuro, con caras nuevas y sangre joven.

Tweet placeholder

¿Cuándo y a qué hora juega Chile con Rusia?

Chile comenzó sus entrenamientos y afina detalles para lo que será el amistoso ante Rusia. El encuentro de la Roja está programado para este sábado 15 de noviembre a partir de las 12:00 horas en el Estadio Olímpico Fisht de Sochi, Rusia.

Publicidad

Publicidad

ver también Los cinco jugadores que más destacan en la Roja Sub 17: “Van a dar el salto”

¿Cuándo y a qué hora juega Chile con Perú?

Tras el duelo con Rusia, Chile tendrá que poner la mira en Perú, rival al que ya venció en octubre pasado. El Clásico del Pacífico se jugará el próximo martes 18 de noviembre desde las 14:00 horas en el mismo recinto.